В Гродно выбрали проект памятника князю Давиду Городенскому 1 13.04.2017, 13:59

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Памятник установят на пересечении улицы имени славного князя с улицей Замковой.

В Гродно подвели итоги конкурса эскизных проектов памятника великому полководцу и старосте гродненской крепости Давиду Городенскому, сообщает grodnoplustv.by.

По условиям конкурса, все работы должны быть выдержаны в лучших традициях классического и национального монументального искусства.

Конкурсные материалы рассматривались специально созданной комиссией. К слову, имена авторов комиссии были неизвестны, а работы участников конкурса зашифрованы под специальным четырехзначным номером.

Голосование прошло в открытой форме, только после выбора лучшего эскиза члены комиссии вскрыли конверты.

Победителем конкурса комиссия в составе 17 человек признала проект Сергея Оганова из Минска.

После согласования с заказчиком – Гродненской епархией, доработки эскиза и утверждения в Минске, автор приступит к изготовлению памятника. Установят памятник на пересечении улиц Замковой и Давида Городенского.