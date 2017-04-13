К семье Игнатовичей незаконно пришли описывать земельный участок и применили силу 13.04.2017, 14:15

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Протестовавшая на кране Галина Игнатович подаст в прокуратуру на представителей компании «Тапас».

Сегодня утром участковый инспектор вместе с представителями застройщика «Тапас» и организации «Белгипрозем» пришли описывать земельный надел, по которому еще нет решения суда. Участковый применил силу и угрожал уголовной ответственностью за сопротивление милиции 64-летней Галине Игнатович.

«Они пришли, когда собственника участка не было дома, там были мои родители, которые пытались не пустить их на территорию», - рассказал «Белсату» Константин Игнатович, сын Галины Игнатович, женщины, которая залезла на строительный кран в знак протеста. Ее семью не устраивает форма компенсации в результате сноса их дома в поселке Лебяжий.

Рядом с домом находится земельный участок в 20 соток, который при распределении возмещения не учитывался, так как на него не было соответствующего постановления суда. Нет его и сейчас, суды по этому делу еще продолжаются.

«Они пришли незаконно, никакого порядка не выполняли, хотя находились на нашей земле. Они ходили, проводили обмер зеленых насаждений и ограждения. Измеряли рост и объем стволов деревьев», - говорит Константин Игнатович.

Игнатовичы вызвали милицию, но никто не приехал.

Более того, сотрудник милиции использовал силу против Галины Игнатович. Она пыталась помешать визитерам попасть на участок, а участковый держал ее за руки и угрожал уголовной ответственностью за «сопротивление действиям милиции».

«Сейчас она вызывает скорую, так как у нее остались синяки, а также поднялось давление. Знаете же, человеку 64 года, а тут такое происходит», - рассказала Светлана Игнатович, жена Константина.

Игнатовичи собираются писать жалобу на участкового, а также заявление в прокуратуру в связи с незаконным проникновением на их территорию.