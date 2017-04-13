Кремль поддержал хамское поведение своего дипломата в Совбезе ООН 17 13.04.2017, 14:51

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Выступление Владимира Сафронкова имело «допустимую тональность».

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

Накануне дипломат в ходе встречи обращался к британскому постпреду на «ты», а также потребовал у него «не отводить глаза».

«Ничего оскорбительного сказано не было», - заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, темы дискуссий в Совбезе касаются будущего международных отношений. «И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому, лучше отстаивать интересы нашей родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко», - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Накануне Сафронков резко отреагировал на слова представителя Великобритании Мэттью Райкрофта о том, что Россия поддерживает применение оружие в Сирии и причастна к нарушению прав человека в этой стране. Дипломат заявил, что Лондон «испугался» возможного сотрудничества России и США и пытается подорвать это взаимодействие.

«Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» - обратился Сафронков к британскому коллеге. Российский зампостпреда также потребовал «не оскорблять Россию» и заявил, что Великобритания «обслуживает интересы вооруженных группировок», которые «истребляют» христианские меньшинства.