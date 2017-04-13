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Бобр пришел на проходную «Беларуськалия» в Солигорске

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  • 13.04.2017, 14:59
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Фото: vk.com/soligorsk_auto

Рабочие 4-го рудника шутят, что зверек решил устроиться к ним на работу, чтобы не платить налог на «тунеядство».

Утром 13 апреля к рабочим на проходной рудоуправления № 4 «Беларуськалия» в Солигорске вышел бобер. Судя по снимкам в соцсетях, он пролез под припаркованным велосипедом и прогулялся рядом.

В комментариях шутят, что животному пришлось уйти, потому что «без электронного пропуска не пропускают». Другие удивляются, откуда он взялся: поблизости нет водоемов. Есть версии, что «по несколько десятков километров проходят, бывает у них такое».

Кто-то предположил, что бобер у проходной «ждет хозяина» или «пришел устраиваться на работу».

По информации tut.by, на место выезжали специалисты Белорусского общества охраны природы. Они забрали и вывезли бобра в безопасное место.

Фото: vk.com/soligorsk_auto

Напомним, в апреле бобра заметили на гребном канале в Бресте. Отселять животное не планируют. Считается, что для людей он не опасен, если, конечно, не пытаться сделать с ним селфи. По словам очевидцев, животное по размерам «не меньше овчарки».

По словам специалистов, в Бресте эти животные обитают на всех водных объектах. Бобров не отселяют, потому что некуда. Если и перевезти их в другое место, они все равно вернутся обратно.

Напомним, в 2013 году встреча трех брестских рыбаков с бобром закончилась трагически. За желание сфотографироваться с грызуном один из них поплатился жизнью.


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