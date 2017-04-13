Одобренный Шуневичем фильм провалился в прокате 15 13.04.2017, 15:23

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Новинка от «Беларусьфильма» не окупилась даже на 10%.

Фильм «Следы на воде» вышел в прокат 23 февраля. Основу сюжета составила борьба белорусской милиции с бандитизмом в первые послевоенные годы. По мнению министра внутренних дел Игоря Шуневича, фильм стал прекрасным подарком к 100-летию белорусского милиции. Но своими деньгами зрители не поддержали ленту. В основном прокате, завершившемся 31 марта, она едва сумела «отбить» около 8% затраченных на нее средств, пишет nn.by.

Бюджет картины составил почти $1 миллион. Причем 70% финансирования взяло на себя Министерство культуры: такой щедрый подарок проекту достался в 2015 году после победы в открытом республиканском конкурсе на производство национальных фильмов. По курсу июля 2015 года сумма составила 14 миллиардов рублей.

Удалось ли окупить затраты?

«Беларусьфильм» сообщил, что «первый отечественный боевик» посетили 81.733 зрителя. Мол, это самый успешный национальный фильм за последнее десятилетие.

Правда, в Минске «Следы на воде» посмотрели только 5.836 человек. Массовости удалось достичь за счет показа в областях и районах. У популярных зарубежных фильмов, на которые люди идут по собственному желанию, пропорция обычно обратная — касса делается в столице.

Назвать суммарные кассовые сборы «Следов на воде» не смогли ни в «Киновидеопрокате», ни в Министерстве культуры. Зато посоветовали подсчитать самостоятельно.

Стоимость билета составляла 1,6—2 рубля. Даже если брать по максимуму, выходит, что удалось собрать 163 тысячи рублей ($86 тысяч в эквиваленте). Таким образом, бюджет картины окупился не более чем на 8%. Как видите, сумма весьма далека хотя бы от того, чтобы выйти «в ноль».

Начальник отдела реализации и рекламы национальной киностудии «Беларусьфильм» Юрий Игруша считает, что такие результаты не повод того, чтобы искать негатив.

«Я видел, что в социальных сетях обсуждают, мол, как же так, единственная лента, снятая «Беларусьфильмом» в 2016 году и не окупилась. Но эти люди не понимают, что с фильмами так не бывает после 1,5—2-месячных показов. Это долгосрочное дело, куда входит продажа фильма на телевидение, на DVD-дисках и прочее. Кроме того, в кинотеатрах Брестской, Могилевской и Витебской областей «Следы на воде» можно будет смотреть почти до сентября», — комментирует ситуацию Юрий Игруша и добавляет, что только в США фильм может побить рекорды проката за выходные. А в Беларуси, особенно с национальным продуктом, это, мол, невозможно: если фильм и приносит прибыль, то только спустя годы.