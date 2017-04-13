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Россию обязали выплатить €3 миллиона по «делу Беслана»

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  • 13.04.2017, 15:26

Европейский суд по правам человека решил, что российские власти провалили план спасательной операции при теракте.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €2,9 млн по жалобам пострадавших от теракта в школе Беслана в 2004 году, сообщает republic.ru.

Также суд постановил выплатить €88 тысяч судебных расходов. ЕСПЧ решил, что российские власти «провалили план» спасательной операции при теракте.

По мнению суда, власти не смогли свести риски к минимуму, что стало следствием плохой координации и разночтений при проведении спецоперации.

«Суд не мог не прийти к выводу, что это в некоторой степени способствовало трагическому исходу событий», – сказано в постановлении ЕСПЧ.

В ЕСПЧ было подано 7 исков от 409 человек. Как говорил представитель истцов, юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев, по мнению заявителей, «российские власти имели потрясающе точную информацию о готовящемся теракте», но «ничего не сделали».

Террористы 1 сентября 2004 году захватили заложников в школе №1 города Беслана, Северная Осетия. Захватчики требовали признать независимость Чечни, они удерживали учеников школы, их родителей и сотрудников школы два дня.

На третий день в школе произошел взрыв, после чего силовики начали штурм здания. При спецоперации, которая шла десять часов, погибли более 300 человек, в том числе 186 детей. Из 32 террористов при штурме выжил один.


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