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Успехи белорусских хоккеистов за границей

  • 13.04.2017, 15:39

Как белорусский форвард попал в список лучших снайперов чемпионата ОАЭ.

Для начала одной строкой про маленькие успехи и про те успехи, о которых вы и так наслышаны. Ах да, про КХЛовцев в этом посте речи идти не будет, пишет tribuna.com =.

Ник Бэйлен зимой пополнил состав «Векше» и помог клубу выиграть регулярный чемпионат своими 14 (4+10) очками. Правда, уже в четвертьфинале «озерников» ждала неудача – поражение от «Мальме». У Ника в 6 матчах лишь 2 ассиста;

– Чарльз Лингле после «Динамо» попал в берлинский «Айсбэрен» транзитом через «Таппару». В 8 матчах регулярки за «медведей» Чарли набрал 2+2. В итоге команда вползла в плей-офф. Но, казалось, что четвертьфиналом дело и ограничится. Но «Айсбэрен» сподобился на подвиг, выбив из борьбы триумфаторов регулярного чемпионата «Мангейм». Серия растянулась на 7 матчей, а решающий матч закончился в овертайме. Что приятно, победный гол забил именно Лингле.

В полуфинале еще одного чуда не случилось – «Айсбэрен» скрутился в серии с «Мюнхеном»;

– Участник трех чемпионатов мира в составе сборной Беларуси и задрафтованный «Далласом» Сергей Кукушкин провел второй подряд впечатляющий сезон в Польше. В 42 матчах за «Торунь» форвард набрал 16+31, стал 9-м бомбардиром лиги и лучшим в своей команде. Но это все равно не помогло команде Сергея удержаться в элите польского хоккея;

– Наш сербский десант вовсю помогал держаться на плаву «Црвене Звезде» в открытом чемпионате Словении. Больше других старался экс-форвард «Немана», «Лиды» и «Химика» Михаил Бучкин. В 19 матчах нападающий отметился 41 (21+20) очком. И если бы Бучкин не пропустил стартовые туры чемпионата, то наверняка бы стал лучшим бомбардиром турнира. Еще один любопытный персонаж «краснозвездных» – вратарь Виталий Белинский – просадно начал, но затем выровнял статистику до 90 процентов отраженных бросков (стоит признать, защита у «Црвены Звезды» была далеко не айс, так что цифры вполне себе добротные). В плей-офф сербы вылетели в первом раунде. У Белинского 2 матчах и ужасающий коэффициент надежности – 7,20;

– Наконец, ВХЛ. Во второй по силе российской лиге за год сыграло больше десятка белорусов. В финале за Кубок Братины не бьется ни один. Хотя один все же мог бы, но Алексей Шантыка перед плей-офф был отправлен из усть-каменогорского «Торпедо» в фарм-клуб из чемпионата Казахстана. Но два белоруса со своими командами подобрались к финалу очень близко, остановившись в шаге от решающей серии.

Тюменский «Рубин» Андрея Антонова в 1/2 финала проиграл именно «Торпедо» (2:4). Белорусский защитник в 17 матчах набрал 3+3 и стал одним из самых результативных среди игроков своего амплуа.

А Вячеслав Андрющенко здорово покуролесил с курганским «Зауральем». В первых трех раундах плей-офф рыжеволосый форвард забросил 6 шайб и прочненько прописался в топе снайперов. Причем именно дубль белоруса (вторая шайба была заброшена в овертайме) в решающем матче с «Сарыаркой» вывел «Зауралье» в полуфинал. Но вот там парни ничего не смогли поделать с балашихинским «Динамо» (0:4).

А теперь переходим к тем, кто реально бился или еще бьется за титулы.

Украина

Финальная серия Украинской хоккейной лиги чем-то походила на выездной чемпионат Беларуси. В составах двух финалистов – «Донбасса» и «Кременчуга» – играло сразу 10 белорусов. Удачливее оказался квартет из Донецка (4:2). Самый заметный вклад в успех команды внесли Александр Сырей (защитник первой пары) и Егор Егоров (3+6 в плей-офф – четвертый показатель в команде). Кстати, Сырей становится чемпионом второй сезон подряд – в прошлом году оборонец первенствовал в Кубке президента с «Юностью». Кроме того, золотые медали украинского чемпионата примерили форвард Алексей Автаев (2 матча, 0 очков) и защитник Максим Каменьков (8 матчей, 0 очков). А лучшим бомбардиром и MVP плей-офф признали тоже хорошо нам знакомого игрока – россиянина Дениса Кочеткова, который на стыке десятилетий засветился в минском «Динамо».

А в составе «Кременчуга» сразу шестеро белорусских хоккеистов обогатили свои коллекции украинским серебром. Причем вся шестерка весь сезон была на видных ролях. Наиболее ярко сыграли форварды Илья Коренчук (лучший бомбардир команды в регулярке, который уже готов принять украинское гражданство), опытнейший Максим Слыш (2-й бомбардир команды в регулярке) и экс-динамовец Виталий Кирющенков (второй бомбардир команды в плей-офф). В защите много пользы принесли Андрей Башко и Александр Дегтярев, а единственную шайбу в решающей финальной встрече оформил Игорь Коваленя. Кстати, Украина все больше засасывает белорусских хоккеистов. Лига крепчает и, вполне возможно, в следующем году наши поедут на юг еще активнее.

Казахстан

В казахстанских степях снова было немало наших. Правда, к концу сезона ряды белорусов заметно поредели. Но парочка наших вратарей до сих пор на заметных ролях. Речь о тех, про кого давно позабыли в сборной Беларуси: Александр Бородуля и Степан Горячевских отчаянно тащат свои команды в решающую серию сезона. Более того, наши голкиперы рубятся между собой.

Бородуля летом оказался не нужен «Юности». В Минске рассудили, что обойдутся Тряничевым и Мильчаковым. В итоге Александр по определенным причинам оказался на родине невостребованным. Новую команду вратарь нашел лишь перед Новым годом. И практически с ходу Бородуля завоевал пост «номер 1» в «Темиртау». Главные же геройства начались в плей-офф.

В нокаут-раунд команда Бородули вышла с седьмого места, попав на сильный «Бейбарыс», который еще осенью наказывал в Континентальном кубке солигорский «Шахтер». Но «Темиртау» вторая команда регулярки не смогла противопоставить ну ничегошеньки (0:3), а Бородуля в одном из матчей даже оформил шатаут.

Горячевских после разрыва контракта с усть-каменогорским «Торпедо» присоединился к «Арлану» из Кокшетау. В регулярном чемпионате Степан вновь стал одним из лучших вратарей по статистике, отражая около 94 процентов бросков. Разумеется, с таким голкипером «Арлан» с легкостью выиграл гладкий сезон и легко прошел первый раунд плей-офф – 3:0 над «Алтай-Торпедо».

А в полуфинале судьба свела лицом к лицу команды двух белорусских вратарей. Противостояние продолжается уже больше недели, а счет в серии 3:3. Причем фавориту пришлось поволноваться – до понедельника «Арлан» уступал в серии. Решающая игра состоится в четверг. И пока известно только одно: как минимум один белорусский вратарь станет призером этого казахстанского сезона. Только вот если Горячевских с Кокшетау уже обеспечили себе бронзу, то у Бородули и компании (кстати, в «Темиртау» еще играет Ренат Сафин – хоккеист из Гродно, который уже 4 года выступает в Казахстане и имеет местное гражданство) для медального окончания нужно кровь из носу выходить в финал. А там уже своего соперника давным-давно поджидает «Номад».

DEL-Лига

История, которая тоже касается Беларуси, пусть и косвенно. Осенью рассказывали вам про Александра Карачуна – сына именитого экс-сборника Виктора Карачуна.

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И у Александра в сезоне все получается очень удачно. Во-первых, осенью Карачун-младший дебютировал в Лиге чемпионов. Во-вторых, провел почти целый полноценный сезон за «Вольфсбург» в DEL. В-третьих, в плей-офф «гризли» тоже пошумели – команда Карачуна вышла в финал. А сам форвард уже отметился дебютной для себя шайбой в нокаут-раунде. Но всего у белорусского немца очков не сказать, что очень много – 1+3 в 49 матчах. К слову, финальная серия уже идет. Пока «Вольфсбург» горит «Мюнхену» 0:2. Третий матч состоится в четверг вечером.

Азиатская хоккейная лига

Уже не первый год цвета ХК «Сахалин» защищают белорусские хоккеисты. В этом сезоне (как и в прошлом) в форме дальневосточников выступали два наших защитника – 27-летний Роман Алексеев (в экстралиге играл за «Шинник», «Брест» и «Металлург») и 31-летний Алексей Шагов («Юность», «Металургс», «Химик-СКА», «Гомель», «Шахтер», «Шинник», «Металлург»). В итоге сахалинцы заняли второе место в регулярном чемпионате и проиграли в финале корейскому «Анян Халла» (0:3 в серии). Алексеев, правда, в третьем матче стал одним из антигероев, удалившись до конца встречи. Но зато в регулярке Роман здорово помог своей команде, набрав 11+20.

К слову, АХЛ – вполне себе добротное соревнование. В лиге участвует 9 команд – 4 японские, 3 корейские, китайский фарм «Куньлуня» и, собственно, «Сахалин». Да и легионеры приезжают добротные. К примеру, Мэтт Мерли, совсем недавно игравший в кахаэловских «Медвешчаке» и «Словане», тащил вперед японский «Оцзи Иглс». А лучший вратарь лиги – экс-игрок «Витязя» и «Нефтехимика», а ныне натурализованный кореец Мэтт Далтон.

Эмираты

В ОАЭ белорусские хоккеисты играют уже давным-давно. К слову, наши мастера клюшки и начали обучать местных шейхов игре лет 10 назад. Обучают и по сей день. 43-летний Виталий Савко, к примеру, является играющим тренером «Аль-Айна». За эту же команду выступает и еще один белорус Артем Каркоцкий. Карьера 31-летнего форварда выписывает причудливые сюжеты. В Беларуси хоккеист не раз становился призером экстралиги в составах «Керамина» и «Шахтера». Однако за последние два года Каркоцкий закатился в Эмираты транзитом через Казахстан и Латвию.

И, стоит отметить, в ОАЭ Каркоцкий хорош. В регулярном чемпионате, в котором участвует 6 команд, Артем стал третьим бомбардиром – 39 очков в 14 матчах. В итоге «Аль-Айн» выиграл гладкий сезон, но в плей-офф случилась осечка – в финале команда белорусов «белым медведям» из Дубая. Кстати, в постсезоне Каркоцкий снова был в огне – 5+7 в 4 играх. Но к черту статистику, если нет золота...

И еще один любопытный факт: лучший бомбардир среди коренных хоккеистов занял лишь 19-е место в общем списке (2+16 в 13 матчах у Омара Аль-Шамиси из «Аль-Айна»). Выше и россияне, и финны, и канадцы, и американцы, и словенцы с хорватами, и наш Каркоцкий.


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