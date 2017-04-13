В Беларуси распадается больше половины браков 6 13.04.2017, 15:44

Меньше всего разводов зафиксировано в Гродненской области.

В 2016 году в Беларуси на 1000 браков приходилось 506 разводов, пишет tut.by cо ссылкой на Белстат.

Всего за прошлый год жители нашей страны заключили 64 536 браков и оформили 32 628 разводов. То есть, на 1000 человек населения пришлось 6,8 брака и — вдвое меньше — 3,4 развода.

Больше всего браков оформили в загсах Минска — чуть более 15 тысяч. В Гродненской области церемонию провели немногим больше 7 тысяч раз, и это самый низкий показатель среди регионов Беларуси. При этом и разводов на Гродненщине зафиксировано меньше всего — около 3200. Самый высокий показатель расторжения браков в столице — 7470 за прошлый год.

На 1000 браков, по статистике, в прошлом году пришлось 506 разводов. Больше всего браков распадалось на Витебщине — 558 из тысячи. Меньше всего разводов по отношению к числу браков зафиксировано в Гродненской области — 452.