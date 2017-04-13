В Риме туристы бросили в фонтан полтора миллиона евро 13.04.2017, 15:59

Деньги будут переданы на благотворительные цели.

Туристы за год бросили в знаменитый римский фонтан Треви почти 1,4 миллиона евро.

Об этом сообщает Корреспондент.

Собранные за год деньги будут использованы в благотворительных целях и помогут малоимущим. В частности, деньги передадут благотворительной организации Caritas, которая направит деньги в различные приюты для нищих, а также в бесплатные супермаркеты и столовые для малоимущих семей.

Отмечается, что в фонтане было найдено больше всего долларов, преимущественно австралийских. Также было много иен. В прошлые годы в фонтане также находили браслеты, медальоны с Девой Марией и папой Римским Франциском и даже вставные челюсти.