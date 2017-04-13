закрыть
13 апреля 2017, четверг, 16:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Риме туристы бросили в фонтан полтора миллиона евро

  • 13.04.2017, 15:59

Деньги будут переданы на благотворительные цели.

Туристы за год бросили в знаменитый римский фонтан Треви почти 1,4 миллиона евро.

Об этом сообщает Корреспондент.

Собранные за год деньги будут использованы в благотворительных целях и помогут малоимущим. В частности, деньги передадут благотворительной организации Caritas, которая направит деньги в различные приюты для нищих, а также в бесплатные супермаркеты и столовые для малоимущих семей.

Отмечается, что в фонтане было найдено больше всего долларов, преимущественно австралийских. Также было много иен. В прошлые годы в фонтане также находили браслеты, медальоны с Девой Марией и папой Римским Франциском и даже вставные челюсти.


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол