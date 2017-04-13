Милиция - иностранке: Просить воды и права человека будешь дома 2 13.04.2017, 16:08

Ольга Рощина

Фото: «Радыё Свабода»

Ольга Рощина провела 13 суток на Окрестина и получила запрет на въезд в Беларусь на 10 лет.

Белорусские СМИ писали, что Ольга - рядовая туристка, которая оказалась не в том месте и не в то время. Но это не совсем так, пишет «Новы час».

Необычная туристка

Ольга живет в Подмосковье и действительно часто путешествует. У нее много друзей в России, Беларуси, Украине. Она называет себя гражданкой мира. А еще Ольга - общественная активистка. Недавно она участвовала в акции солидарности с белорусскими заключенными в Петербурге.

Девушка специально приехала в Минск, чтобы поддержать друзей, задержанных 15 марта. И у Академии наук в День Воли она также оказалась не случайно, с собой у нее была растяжка «всех не пересажаете», которую она планировала развернуть. Ольгу беспрепятственно пропустили через оцепление, а потом затащили в автозак.

«Почему я солгала в суде, назвавшись обычной туристкой? Врет суд, врет милиция, врут подставные свидетели. Почему я должна играть честно, когда все вокруг фарс? Я представила себя как обычного человека, чтобы показать, что не только активистов задерживают. В тот момент я не была активисткой, я просто гуляла и могла идти в магазин, например».

То, что происходило с ней дальше, для белорусов - печальная действительность, для Ольги - дикость.

Первое, что поразило, - это отсутствие права на телефоны звонок. Когда человек попал за решетку, он не может сообщить родственникам и друзьям, что с ним случилось, попросить принести элементарные вещи. (Кстати, перед освобождением Ольга отдала свою зубную щетку и полотенце сокамерницы - у то не было ничего, а сидеть 15 суток).

Вторым открытием стала способность омоновцев, которые проводили задержание, находится одновременно в десяти разных местах. Во всяком случае, это следовало из составленных протоколов.

«Голубка моя, ты про...ла свой шанс на свободу!»

После задержания Рощину привезли в Московское РОВД.

«В милиции я не хотела выделять себя как гражданку России. Наоборот, я говорила, что нам всем нужна вода, нам всем нужны наши права. В ответ милиционеры подчеркивали: «Ты не в России. Это ты у себя будешь просить воды и права человека. У нас такого нет».

Вечером пришла женщина с миграционной службы, которая сначала пыталась даже проявить заботу, предложила воды. Девушка отказалась: или всем вода, или никому. Эта женщина расспрашивала Ольгу по поводу ее связей с Украиной, бывала ли в Польше. Потом эти же вопросы задавал замначальника РОВД Николай Руцкой. А когда Ольга заявила, что эти вопросы не касаются задержания, сказал: «Голубка моя, ты про...ла свой шанс на свободу!»

После этого Ольгу заперли в «обезьянник». Девушка считает, что до конфликта с заместителем начальника РОВД ее действительно собирались отпустить.

Кстати, задерживали Рощину и на акции в Санкт-Петербурге, и она может сравнить условия в Беларуси и России:

«8 марта я оказалась на месте проведения несанкционированной феминистской акции. Когда девушек стали задерживать, я заступилась за них. Меня с подругой тоже схватили. Но дальнейший сценарий был совсем не такой, как в Минске. Мы не сидели в клетках, у нас не отбирали телефоны, к нам пустили правозащитников и общественную наблюдательную комиссию, нам передали передачу. Мы фоткались, сидели в инстаграме, снимали милиционеров на видео, ели бананы и пили воду. Через 8 часов нас отпустили. Некоторым девушкам дали штраф 100 долларов. Какие разные последствия в Питере и в Минске практически за одни и те же статьи: участие в несанкционированном мероприятии и сопротивление при задержании».

Окрестина: 13 суток

Настоящий цирк начался, когда после суда Рощину привезли в ЦИП на Окрестина. «Молодой дежурный Женя голосом американского военного из фильмов ревел на меня, что криво стою. Ударил в сторону дубинкой, чтобы я вывернула ладони наружу. И каждый раз, когда руки сползали вниз, очень жестко тыкал дубинкой в плечи.

Мне в суде передали передачу с бананами-печеньем, газетой и всякой всячиной. Он заставил все это высыпать на пол, а потом собирать».

На Окрестина Ольгу обыскали, хотели снять пирсинг и отобрать часы. Пирсинг было снимать жаль, ведь его много, а за 13 суток все бы дырки заросли. В итоге она сказала, что серьги не снимаются. Часы также отвоевала. Кстати, часы в камере очень ценное дело. Ольга говорит, к ней ночью девушки подходили, чтобы время посмотреть.

Сокамерницы Ольги были боздомные и алкоголички: «Но я была поражена, насколько все они были адекватны и хорошие. У нас не было ни одного конфликта, всегда царила атмосфера поддержки и солидарности. Я надеюсь, что у меня получилось повлиять на них, они задумаются про какие-то вещи и изменятся в лучшую сторону».

Ольга человек неприхотливый, во время путешествий приходилось спать и в палатках, и под открытым небом, поэтому бытом на Окрестина она не была шокирована: удобная кровать, свежее белье, горячая вода в кране. С чем было трудно, так это со средствами гигиены. Первые несколько дней вообще пришлось обходиться без них. Даже туалетной бумаги не было. Написала заявление, чтобы подруга могла приносить передачи - бумагу отклонили. Но через четверо суток пришла одна передача, еще через пять - вторая.

Но туалетной бумаги и мыла все равно не хватало, их давали очень мало. Поэтому на каждом утреннем обходе приходилось требовать их у начальства.

Ольга - веган, поэтому если кормили чем-то с мясом или молоком, отдавала это сокамернице. «Не знаю, что там добавляли в пищу, но у всех сокамерниц болели животы и было расстройство желудка. После моих жалоб медсестра выдала мне 5 таблеток активированного угля».

Еще трудно было без свежего воздуха. На прогулки Ольгу начали выводить только через несколько дней. Но толку с них, когда на небольшом пятачке стоят девять женщин и все курят.

Ни одной открытки или письма Ольга не получила, хотя друзья много их присылали. Даже при освобождении ничего не отдали. Получается, их попросту выбрасывали? Не вернули и растяжку, хотя она и была указана в протоколе.

«Я не могу не ездить в Беларусь»

После суток Ольгу должны были депортировать в Россию. Документ о высылке подписан заместителем начальника Московского РОВД Руцкой М.В.

В предпоследний день к девушке пришел сотрудник миграционной службы. Он сообщил, что ждать депортации за государственный счет придется долго, может и несколько месяцев. «Я сказала, что друзья мне могут приобрести билет, но мне нужен номер телефона, который лежит в портфеле в моих личных вещах. Мне не позволили его взять. И тогда я надеялась только на сообразительность моих товарищей. И они сделали это. Приобрели мне билет. Сами добились, чтобы на их машине меня и сопровождающего отвезли в аэропорт. Поэтому я уехала в Россию 8 апреля».

Пока Ольга была в Беларуси, массовые протесты начались в России. Теперь она вливается в информационную течение. В Беларуси последней каплей стал декрет №3, полагает Ольга. В России очень много «капель», но нет единой проблемы, все они касаются только отдельных социальных групп: только студентов, только журналистов, только дальнобойщиков.

Ольга надеется, что можно будет что-то сделать с запретом на въезд в нашу страну. «Беларусь - это часть моей жизни, здесь очень много близких друзей. Не ездить сюда для меня нереально. Я скорее всего буду ездить. И буду обжаловать это решение», - подчеркивает Ольга.