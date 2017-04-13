ЕС наградил независимого журналиста из Хотимска 13.04.2017, 16:33

Награду вручила лично европосол Андреа Викторин.

В рамках объявленного представительством Евросоюза конкурса, независимый журналист из Хотимска Валерий Коронкевич получил диплом 2-й степени за своё освещение инновационного проекта по совершенствованию работы с бытовыми отходами, финансируемого за счет средств ЕС, пишет 6tv.by.

11 апреля 2017 состоялось подведение итогов конкурса журналистских работ, объявленного представительством Евросоюза в Республике Беларусь, по освещению проектов, реализуемых в Беларуси при финансовой поддержке Европейского союза.

В конкурсе приняли участие журналисты различных СМИ, как государственных, так и независимых.

Валерий Коронкевич поделился своими впечатлениями о поездке в Минск:

«Компетентное жюри выбирало победителей в 3-х номинациях. В одной из них была представлена и моя работа. Статья в газете «Свободные новости плюс» «В Хотимске копируют Европу» описывает 30-летнюю эволюцию обращения с бытовыми отходами в Хотимском районе Могилевской области. Церемония награждения прошла в здании представительства Евросоюза в Республике Беларусь. Награды вручала Глава представительства, посол Андреа Викторин.

После вручения дипломов состоялось неформальное общение с официальными лицами представительства. Произошёл обмен мнениями о путях дальнейшего сотрудничества и совершенствованию взаимодействия в рамках гражданского общества».