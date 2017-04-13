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Россельхознадзор не пустили на два белорусских предприятия

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  • 13.04.2017, 16:25
Фото: РИА «Новости»

Инспекторы ведомства, проводившие с 5 апреля аудит белорусских поставщиков продукции животноводства, не получили доступ на два предприятия.

Как сообщает interfax.by со ссылкой на Россельхознадзор, специалисты планировали посетить компанию "Георгий и сыновья" (Минская область), которая была замечена в поставках запрещенной украинской говядины в РФ.

"Однако, как и в декабре 2016 года, белорусская сторона отказала в посещении данного предприятия, на этот раз мотивировав отказ тем, что предприятие ликвидировано и не значится в реестре белорусских предприятий, - говорится в сообщении. - Тем самым в очередной раз были подтверждены подозрения Россельхознадзора в мошенничестве с украинским мясосырьем на указанном предприятии".

Это предприятие стало вторым, которое не смогли посетить российские специалисты в ходе аудита. Совместную с белорусскими коллегами инспекцию отказалось принять и ООО "Мясной двор "Тарасово", расположенное также в Минской области.

В связи с этим Россельхознадзор планирует запретить поставки его продукции в РФ.


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