Лукашенко установил пожизненные пенсии чиновникам, с позором уволенным с госслужбы 22 13.04.2017, 16:48

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Размер жалования в 1,5-2 раза больше пенсии по выслуге лет.

Специальным указом Лукашенко установлено ежемесячное денежное содержание уволенным с государственной службы по дискредитирующим обстоятельствам высшим должностным лицам, их заместителям, председателям облисполкомов и Минского горисполкома, членам правительства, послам и депутатам парламента, к такому выводу пришел блогер d_zholik.

Более десяти лет действует указ Лукашенко, которым установлен порядок назначения пожизненного денежного содержания многочисленным представителям высшего звена белорусской номенклатуры. Его размер составляет от 65 до 75 процентов заработной платы (денежного довольствия), что в полтора-два раза превышает размер пенсий по выслуге лет для остальной категории государственных служащих.

До мая 2016 года указ содержал специальную оговорку, в соответствии с которой высокопоставленным чиновникам, освобожденным от должности в связи с грубым нарушением должностных обязанностей, совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе, либо за несоблюдение ограничений, связанных с государственной службой, ежемесячное денежное содержание не устанавливалось.

Однако год назад Александр Лукашенко изменил указанную норму таким образом, что отныне пожизненная спецпенсия не устанавливается только лицам, уволенным по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательными актами дискредитирующими обстоятельствами увольнения, с предусмотренных указом должностей, и не имеющим необходимого стажа работы для назначения ежемесячного денежного содержания на иных должностях, перечисленных в указе.

Благодаря данной поправке одним из первых таких чиновников, с позором уволенных с государственной службы и получивших право на пожизненную госпенсию, стал Борис Батура.

Поправки в указ Лукашенко об установлении пожизненных спецпенсий высокопоставленным чиновникам, по дискредитирующим обстоятельствам уволенным с госслужбы, совпали с уплатой сбора на финансирование государственных расходов (налога на тунеядство) плательщиками, добровольно изъявившими желание на его уплату в расчете на 10%-скидку.