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В РФ прогнозируют падение цен на нефть до $40

  • 13.04.2017, 16:40

В Банке России считают, что в краткосрочной перспективе цены на нефть скорректируются на уровне $40 за баррель.

Благодаря согласованным действиям стран ОПЕК и другим производителям нефти рынок нефти стал более сбалансированным, пишет liga.net.

Цены на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе могут скорректироваться до 40-45 долларов за баррель. Такой прогноз озвучила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Форуме финансовой стабильности.

"Как вы, конечно, знаете, базовый сценарий Банка России исходит из того, что уже в кратко- и среднесрочной перспективе цены на нефть скорректируются на уровне $40-45 за баррель", - сообщила Юдаева.

Нефть марки Brent с утра в четверг торгуется на уровне 55,8 доллара за баррель.


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