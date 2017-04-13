закрыть
13 апреля 2017, четверг, 20:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стало известно, как будут работать поликлиники и больницы в праздники и выходные

1
  • 13.04.2017, 16:57
  • 10,545
Фото: vmnews.ru

Изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в апреле и мае 2017 года.

Больничные организации 24 апреля и 8 мая будут работать по графику рабочего дня, 25 апреля, 1 и 9 мая - праздничного дня, 29 апреля и 6 мая - по графику работы в субботний день, передает БелТА.

Работа амбулаторно-поликлинических, санитарно-эпидемиологических учреждений здравоохранения, аптек, организаций переливания крови, медицинской техники 24 апреля и 8 мая будет организована по графику субботнего дня, 25 апреля, 1 и 9 мая - по графику праздничного дня, 29 апреля и 6 мая - рабочего дня.

В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол