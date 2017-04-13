Стало известно, как будут работать поликлиники и больницы в праздники и выходные 1 13.04.2017, 16:57

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Фото: vmnews.ru

Изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в апреле и мае 2017 года.

Больничные организации 24 апреля и 8 мая будут работать по графику рабочего дня, 25 апреля, 1 и 9 мая - праздничного дня, 29 апреля и 6 мая - по графику работы в субботний день, передает БелТА.

Работа амбулаторно-поликлинических, санитарно-эпидемиологических учреждений здравоохранения, аптек, организаций переливания крови, медицинской техники 24 апреля и 8 мая будет организована по графику субботнего дня, 25 апреля, 1 и 9 мая - по графику праздничного дня, 29 апреля и 6 мая - рабочего дня.

В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.