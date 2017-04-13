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Юрий Хащеватский: «Я уже давно не смотрю БТ и вам не советую»

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  • 13.04.2017, 17:37
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Юрий Хащеватский
Фото: charter97.org

Известный белорусский кинорежиссер выразил свое мнение о провластном канале.

На просьбу «Свабоды» высказаться о пропагандистском фильме, показанном 11 апреля по БТ, известный белорусский кинорежиссер Юрий Хащеватский сказал, что он давно не смотрит БТ.

«Я уже давно не смотрю БТ и вам не советую. Это же промывка мозгов. Я изначально понимаю, что это будет. Что же мне заниматься ерундой и тратить на это время ?!

Мне это давно неинтересно. Я знаю примерно, что там будет и как это будет выглядеть. У них в одном стандарте делаются эти фильмы. Поэтому не советую смотреть, нужно заниматься своим делом».


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