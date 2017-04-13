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Польские депутаты: Лагеря боевиков — фантастика

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  • 13.04.2017, 17:54
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Фото: charter97.org

МИД Польши проанализирует заявления белорусских властей.

Парламентская делегация Сейма Польши посетила Беларусь 11-13 апреля с официальным визитом, встретилась с членами «палаты представителей» и белорусской оппозицией, а также белорусскими поляками, передает «Радыё Свабода».

Последним пунктом визита стало возложение цветов и зажигание свечей в Куропатах, где похоронены жертвы сталинских репрессий - не только белорусы, но и поляки. Вместе с польской делегацией в Куропатах был «депутат» «палаты представителей» Андрей Наумович.

После возложения цветов польские парламентарии пообщались с журналистами. Депутаты вспомнили, что выслушали и представителей белорусского оппозиции и гражданского общества, разговаривали о событиях последнего месяца в Минске, говорили о своей поддержке. По мнению депутатов, нужно продолжать и диалог с властями, консультации и согласования (это, говорят депутаты, подтверждает и белорусская оппозиция), и контакт с белорусским гражданским обществом; важно, чтобы в диалогах была взаимность.

По словам посла Польши в Беларуси Конрада Павлика, каждый визит польских делегаций в Беларусь дает плоды. Как пример он привел встречу в Министерстве образования, где депутаты увидели открытость к дискуссии на тему польских детей, которые ходят в белорусские школы: для поляков важно, чтобы дети имели ощущение собственной родины, но и были хорошими гражданами Беларуси. Также примером успеха в диалоге он считает рост экспорта в Беларусь польских продуктов питания, который в прошлом году достиг 350 млн евро (и этом не максимум). Сейчас Польша ожидает, в частности, снятия барьеров на экспорт польской говядины.

По словам депутата Адама Андрушкевича, в ходе визита обсуждалась и ситуация с телеканалом «Белсат»: с польской стороны ничего не изменилось, телеканал существует и пользуется большой поддержкой польского правительства.

Что касается заявлений белорусского «государственного» телевидения о подготовке в Польше «боевиков-смертников» для «фашистских переворотов» в Беларуси, Андрушкевич заявил, что на переговорах с белорусскими «депутатами» речи об этом не было: он об этом узнал от журналистов. Польша, заявила, что она такой деятельности не ведет и не заинтересована в ней. МИД Польши будет анализировать эти заявления.

Депутат Аркадиуш Мулярчик с улыбкой назвал такие заявления «политической фантастикой»:

«Это из категории фантастики, political fiction. Польскому обществу нужны хорошие взаимные отношения, хозяйственный обмен, сотрудничество ... Мы не ведем никаких неприязненных действий в отношении Беларуси».


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