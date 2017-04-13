Леандро Торрес: За матчем с БАТЭ будут следить даже в Аргентине 3 13.04.2017, 18:10

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Леандро Торрес

Игрок брестского «Динамо» рассказал, что его родственники будут смотреть предстоящий поединок с клубом из Борисова.

Хавбек брестского «Динамо» Леандро Торрес в интервью «Прессболу» рассказал, что за матчем 3-го тура чемпионата Беларуси с БАТЭ будут следить его родственники в Аргентине.

- Велика психологическая нагрузка перед еще одним матчем с тем же сильным противником — и на коротком отрезке?

- В первую очередь велика мотивация! Встречаемся с чемпионом: за столь важным матчем будут следить даже в Аргентине — мои родственники и знакомые проявляют интерес!

Напомним, брестчане сенсационно победили БАТЭ в домашнем матче 1/2 финала Кубка Беларуси со счетом 2:0.