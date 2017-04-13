Дворкович назвал ориентировочную цену на газ для Беларуси 4 13.04.2017, 18:18

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Конкретный размер скидки «Газпром» озвучит после подписания документов.

Цена на российский газ для Белоруссии составит менее 130 долларов за тысячу кубометров, конкретный размер скидки озвучит «Газпром» после подписания документов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает РИА «Новости».

«Что касается скидки, то окончательные цифры назовет официальный представитель «Газпрома» после подписания соответствующих документов. Речь идет о том, что к контрактной цене будут применяться понижающие коэффициенты, которые приведут цены к заранее согласованным уровням, прописанным в наших соглашениях. Это цены, которые составляют, могу вам сразу сказать, менее 130 долларов (за тысячу кубов — Прим.)», - сказал Дворкович.

Он отметил, что кроме этого стороны нашли механизмы, «которые позволяют нашим белорусским партнерам дополнительно субсидировать внутренние цены на газ и уже для конечных получателей установить более низкие цены».

Дворкович не назвал конечную цену, отметив, что устанавливать ее будет белорусская сторона.