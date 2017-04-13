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Могилевчане требуют наказать «депутата» Марзалюка

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  • 13.04.2017, 18:30
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Участники акции против декрета о «тунеядцах» требуют привлечь к ответственности «депутата» «палатки».

Участники акции против Декрета № 3 в Могилеве Елена Кисель и Константин Чернов обратились в Могилевский областной суд, чтобы обжаловать свои обвинительные приговоры. Они ссылаются на прецедент с «депутатом» «палаты представителей» Игорем Марзалюком, который активно участвовал в митинге, выступал перед манифестантами, но не был привлечен к ответственности, передает «Белсат».

Жителей Могилева Елену Кисель и Константина Чернова осудили за участие в Марше нетунеядцев. Суд постановил наказать их штрафами в размере 345 и 460 рублей соответственно.

13 апреля в Могилевском областном суде Елена и Константин пытались доказать свою невиновность. Они представили суду официальный ответ милиции, согласно которому в действиях активного участника акции отсутствует составляющая правонарушения. Этим участником был «депутат» «палаты представителей» Игорь Марзалюк, который принимал участие в Марше нетунеядцев 15 марта.

«Депутат» вышел к народу и вел активный диалог с присутствующими. Но на запрос, почему при одинаковых обстоятельствах одних признали нарушителями, а Марзалюк остался безнаказанным, руководитель Ленинского РОВД Могилева Алексей Щербаков ответил, что «в действий Марзалюка отсутствует составляющая правонарушения».

Не принял это во внимание и областной суд, оставив оба приговора неизменными. Константин Чернов задается вопросом – где справедливость? «Я не хочу, чтобы никого наказывали за то, что люди вышли и высказали свое мнение. Но это произошло – нас признали нарушителями и наказали большими штрафами. Я считаю несправедливым, что Игорь Марзалюк там присутствовал и принимал активное участие, но его не наказали. У меня нет денег выплачивать этот штраф – я сейчас не имею работы и не скоро ее найду – у меня все еще остается гипс на одной руке», – говорит Константин.

Константин Чернов говорит, что не имел особых надежд на честность областного суда, поэтому не удивился, что его приговор оставили неизменным.

Правозащитник Борис Бухель советует молодым людям не останавливаться, а обжаловать дальше:

– Эти приговоры неправомерные. Они нарушают не только белорусскую Конституцию, но и решения Комитета по правам человека. Это понимают и сами судьи. Я видел, как неприятно им вести эти процессы. Но приказ есть приказ.

Напомним, что Константин Чернов пришел на Марш нетунеядцев с гипсом на обеих руках. После акции его с подругой Еленой Кисель задержали и до суда поместили в ИВС. Суд признал обоих виновными и оштрафовал. После акции Алену Кисель отчислили из МГУ имени А. Кулешова на последнем курсе. Формальная причина – прогулы, но по словам Алены, это преследование за участие в несанкционированном массовом мероприятии.


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