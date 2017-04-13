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Белоруска рассказала, как посетить Норвегию даже при скромной зарплате

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  • 13.04.2017, 19:00
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Фото: citydog.by

Молодой бухгалтер отправилась в путешествие с рюкзаком, набитым едой.

Молодой бухгалтер Надежда поделилась с CityDog.by историей о том, как съездить в Норвегию на несколько дней даже при самой скромной зарплате. Готовьтесь, нужно сильно экономить и везти еду с собой.

ГОРОД ИЗ СЕМИ ОСТРОВОВ И РЮКЗАКИ С ЕДОЙ

– Очень давно мечтала побывать в Норвегии, но всё всегда упиралось в деньги и время. И вдруг я нахожу на Skyscanner просто невероятно дешевые билеты из Каунаса в Олесунн. До поездки я ничего не знала об этом городе, но желание съездить в «страну мечты» отметало все сомнения. Я не думала ни секунды – просто сразу купила билеты. Не знала, отпустят ли меня в отпуск, но слетать за 50 долларов туда и обратно – это редкая возможность.

Олесунн – город, который состоит из семи островов, связанных между собой дорогами, мостами и тоннелями. Мы прилетели в город ночью: аэропорт маленький, на улицах пусто. Автобус от аэропорта до города стоит 10 евро на человека. Жилье сняли на Airbnb у приятной норвежки. За трое суток заплатили 150 долларов на двоих.

Я была готова к тому, что Норвегия окажется очень дорогой страной. Поэтому мы решили везти из Минска еду. На эту мысль нас натолкнула передача «Орел и Решка», где рассказали, что продукты в Норвегии стоят невероятных денег: например, за хлеб – 6 евро. Поэтому у нас с собой были два рюкзака, один из которых был доверху забит припасами.

Наша хозяйка сразу продемонстрировала нам легкое отношение норвежцев к жизни. Нас ждали открытые двери в доме – заходи кто хочет. При этом в квартире было абсолютно все, что могло понадобиться.

У нас с Норвегией разница во времени в два часа. Поэтому по меркам местных мы проснулись довольно рано. Утром впервые посмотрели на город. Наш дом оказался «с сюрпризом»: снаружи кажется, что в нем два этажа, а на самом деле три. В доме была

терраса с панорамными окнами.

НОРВЕЖЦЫ-ДОМОСЕДЫ И ГОРОД КАТЕРОВ И ЯХТ

Первое впечатление – роскошный город для обеспеченных людей. Везде яркие малоэтажные домики, яхты, мощеные улицы, как в старых городах Европы. При этом в нем живет совсем немного народа – около 70 тысяч человек (для сравнения, в Солигорске – около 100 тысяч).

Март – нетуристический период для Норвегии. И я, честно говоря, была этому только рада: не было толп туристов, назойливых продавцов и лавочников. С другой стороны, многие места и заведения, в которых хотелось бы побывать, были попросту закрыты. Обычно на фьорды можно купить тур – он может стоить и 1000 долларов. А мы в марте поехали туда «своим ходом».

Город идеально подходит для неспешных вдумчивых прогулок. Вокруг такие виды, что просто захватывает дух. В какую сторону ни посмотри – сердце вздрагивает. А еще удивляет чистый горный воздух, от которого даже немного кружится голова.

За все время, что мы гуляли по городу, встретили всего несколько человек – улицы почти пустые. Такое ощущение, что норвежцы куда-то уехали или проводят все время дома. У них даже рабочий день к трем часам дня заканчивается. Те немногие местные, которые нам все же встретились, показались довольно доброжелательными, хоть и достаточно закрытыми.

Мы не видели почти ни одного кафе, зато несколько картинных галерей. Думаю, дело в том, что в городе размеренная жизнь и люди предпочитают домашние ужины походам в кафе или бары.

Мы побывали в «Норвежской Венеции». Там очень уютные камерные домики по 4-5 этажей, которые практически стоят в воде. У каждого жителя, кажется, есть свой небольшой катер или яхта.

Поднимались на горную смотровую площадку – 418 ступеней. К счастью, здесь все продумано: по дороге стоят скамеечки, на которых можно отдохнуть во время восхождения. В теплое время тут иногда устраивают соревнования: кто быстрее добежит до вершины.

От смотровой площадки решили прогуляться по холму. Кажется, мы были там совершенно одни: ни людей, ни тропинок – ничего. Набрели на какую-то пещеру, поначалу боялись туда заходить, но потом все же решились. Думали, что там будут ночевать какие-нибудь бездомные, но нет – внутри ничего такого.

УБЫТОЧНЫЕ МАРШРУТКИ И ДОЛГАЯ ДОРОГА К ФЬОРДАМ

Важным пунктом нашего короткого путешествия была поездка на Гейрангер-фьорд. Хозяйка квартиры подсказала, что туда можно добраться на обычном рейсовом автобусе. Она даже сама позвонила и узнала все про билеты.

Прямо при входе в общественный транспорт можно оплатить проезд обыкновенной пластиковой картой. Можно купить проездной на несколько часов, тогда пересаживаешься и добираешься как угодно в пределах выбранного времени. Мы взяли билет на 4 часа – он стоил 15 евро.

В качестве регулярного общественного транспорта там ходят автобусы, похожие на наши экскурсионные: просторные и удобные. Как только сели на места, женщина-водитель развернулась к нам и показала, чтобы мы пристегнулись. Мы думали, что 3,5 часа дороги, которые нам описала хозяйка, будут на одном автобусе. Но не тут-то было.

Мы доехали до какой-то пересадочной площадки, и водитель попросила нас выйти. Мы ничего не понимали: а где же обещанные фьорды? Оказалось, что нам нужно пересесть на маршрутку – водитель даже показала, на какую именно. Из этой самой маршрутки нас высадили у какого-то небольшого пирса – и снова никаких фьордов.

Мы вышли и не понимали, что делать дальше. Некоторое время стояли на пирсе, а потом подошла следующая маршрутка. Подбежали к водителю, чтобы спросить, что нам делать дальше. И водитель объясняет, что нам нужно ехать с ним. Мы совсем запутались, но подумали, что терять уже нечего.

Отъехали – и снова видим все то, что уже проезжали. В какой-то момент показалось, что мы просто вернемся обратно. Но водитель остановился у другого пирса и сказал нам выходить. Он объяснил, что нам нужно сесть на лайнер и доплыть до Гейрангер-фьорда. И действительно: через какое-то время к пирсу подплыл паром, туда заезжали автомобили, пешеходов не было вообще. Мы пропустили машины вперед и тоже зашли.

Сойдя с парома, мы узнали, что до Гейрангер-фьорда нам придется добираться еще на одной маршрутке. У нас уже заканчивалось время проездного, и мы сильно нервничали – не хотели тратить больше из-за нашей нерасторопности. Но водитель сказал, что ничего страшного, и повез нас.

В маршрутке не было больше никого. Ну как так? Это же убыточно! Они ездят по маршруту просто потому, что есть расписание. А то, что людей нет, никого не волнует. Водитель может делать пустые рейсы раз за разом.

ЭХО ЛАВИН И ПУСТОЙ СУПЕРМАРКЕТ

Минут сорок мы ехали по горному серпантину, то и дело прилипая к окнам маршрутки – такая вокруг красота. Нас привезли в небольшую деревню, откуда можно было идти гулять по невероятно красивому парку с видом на фьорды и горные ручьи. И все такого невероятного сиренево-фиолетового оттенка.

Нас предупредили, во сколько уезжает последняя маршрутка, чтобы мы могли вернуться в Олесунн. Мы забрели в местный супермаркет – совершенно пустой, даже работников в нем мы нашли далеко не сразу. И те как будто нас даже не заметили – мы могли вынести что хотели. Купили большую коробку печенья, которая продавалась удивительно недорого: печенье было в форме сердечек и, видимо, просто не распродалось ко Дню святого Валентина.

Вокруг все было просто невероятным. Захватывающий дух пейзаж со всех сторон. Везде есть обустроенные места для отдыха. Вода – прозрачнейшая, на дне можно рассмотреть морские звезды. Мы долго гуляли по всему парку, осматривались, разговаривали и наслаждались невероятным ощущением: мы одни среди величественных фьордов.

В один из моментов, когда мы сели отдохнуть и перекусить, услышали чудовищный грохот. Ужасно испугались, подскочили, не понимали, что происходит. Уже позже нам объяснили, что так звучит эхо сходящих в горах лавин.

В деревне обычно можно взять удочку, чтобы порыбачить, – за нее нужно оставить залог, но в целом это бесплатно. К сожалению, в марте прокат не работал. Впрочем, как и все лавки и магазинчики для туристов. Мы увидели единственный открытый сувенирный и зашли – он не работал, но девушка любезно продала нам сувенирную игрушку.

В Олесунн мы вернулись уже как бывалые путешественники, не пугаясь пересадок и череды маршруток. Жаль, что наша поездка была такой короткой.

После этой поездки я просто брежу Норвегией – мечтаю снова поехать туда, посмотреть другие места и города. Но я бы точно не ехала в сезон. Мне кажется, толпы туристов все только испортят. Я видела летние фотографии с Гейрангер-фьорда: там десятки трейлеров, толпы туристов, сотни маленьких магазинчиков. Я думаю, что еще точно приеду в Норвегию: хочу сходить на Язык Тролля и посетить Лофотенские острова.


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