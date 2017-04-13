КПЧ ООН обязал Беларусь довести до конца дело Юрия Захаренко 5 13.04.2017, 19:33

Юрий Захаренко

В марте Комитет по правам человека ООН рассмотрел жалобу матери пропавшего экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко.

Ульяна Захаренко обратилась в ООН еще в 2014 году. Мать пропавшего оппозиционера доказывала, что власти Беларуси намеренно затягивают расследование дела ее сына, в том числе не информируют о мерах, чтобы найти тех кто его похитил, и наказать их по закону. Письмо с информацией о рассмотрении жалобы правозащитника получили 11 марта, передает «Радыё Свабода».

«Нас официально из ООН проинформировали, что жалоба Ульяны Захаренко рассмотрена. Вы знаете, там сложная и длительная процедура рассмотрения, она забирает несколько лет. Но наконец процедура завершена, чем мы очень довольны. КПЧ ООН признал: Беларусь нарушила права Юрия Захаренко, что, вероятно, он стал жертвой внесудебного убийства, которое сделали должностные лица, и государство должно провести расследование и наказать виновных. Также среди решений КПЧ по жалобе Ульяны Захаренко - признание того, что белорусское государство должно полностью компенсировать потери, которые были нанесены похищением и возможным убийством Юрия Захаренко его родственникам», - сказала директор Белорусского документального центра Раиса Михайловская.

По словам правозащитника, решение об окончании расследования и передачи дела в суд Беларусь должна выполнить в течение 180 дней - так постановила КПЧ ООН. Также Беларусь должна напечатать решение КПЧ ООН в государственных СМИ, хотя пока никогда этого не делала:

«До сих пор правительство Беларуси ни разу не выполняло решения КПЧ ООН, принятые по жалобам граждан Беларуси, в том числе не информировал о том, какие это были решения. У нас мало надежд, что сейчас что-то изменится, но они остаются. Когда пройдет полгода и опять ничего не будет сделано, мы будем добиваться исполнения решения КПЧ ООН, так как Беларусь обязывалась соблюдать все решения этой структуры. В том числе будем от имени Ульяны Захаренко подавать на государственные органы Беларуси в суд», - сообщила Раиса Михайловская.

Бывший следователь прокуратуры, правозащитник Олег Волчек, которого семья Юрия Захаренко уполномочила представлять их интересы, считает, что белорусские власти намеренно затягивают расследование дела Юрия Захаренко:

«Как и в деле об исчезновении Виктора Гончара и Анатолия Красовского, здесь тоже отчасти все сделано: отработаны версии, есть определенные свидетели и доказательства, есть показания бывших следователей Случека и Петрушкевича, бывшего начальника СИЗО на Володарского Олега Алкаева, которые выводят на определенных должностных лиц , виновных в этих политических убийствах. Эти действия по расследованию дела были проведены еще до 2001 года, а потом государство дело фактически прекратило. Нынешнее решение КПЧ ООН это признало и обязало дело наконец закончить. Ясно, что белорусские власти этого делать не будут. Но хорошо, что такое требование к ним высказано. Теперь есть гарантия, что санкции против Виктора Шеймана, Юрия Сивакова, Владимира Наумова и Дмитрия Павличенко, которым был запрещен въезд в страны Евросоюза и США, останутся и будут действовать, а это дело не исчезнет и своего времени дождется», - говорит Олег Волчек.

Бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко был похищен неизвестными 9 мая 1999 года, и с того времени о его судьбе ничего не известно. Правозащитники и многие в Беларуси считают, что высшие власти Беларуси расквитались с одним из тогдашних лидеров оппозиции за его политическую деятельность.

Прокуратура Беларуси недавно сообщила матери Юрия Захаренко, что расследование дела об его исчезновении продлено на очередные три месяца - до 24 июня 2017 года.

Ульяна Захаренко, которой уже 93 года, продолжает надеяться, что правда о судьбе сына станет известна еще при ее жизни.