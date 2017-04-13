Берлускони продал «Милан» китайскому консорциуму 1 13.04.2017, 19:46

Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии владел футбольным клубом в течение 31 года.

Итальянский миллиардер, бывший премьер-министр Сильвио Берлускони продал футбольный клуб «Милан» консорциуму, который возглавляет Китай.

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

13 апреля принадлежащий Берлускони холдинг Fininvest за 740 миллионов евро продал почти все акции «Милана» вместе с долгами.

Как отмечают СМИ, сделка стала самой значительной инвестицией Китая в европейский футбол.

В июне 2016 года китайская торговая сеть Suning Commerce Group за 270 миллионов евро купила миланский футбольный клуб «Интер».