10 любопытных фактов о космосе 1 13.04.2017, 20:17

Все эти удивительные вещи заставляют задуматься о невероятном Мире, существующем за пределами Земли.

«Популярная механика» приводит 10 интересных фактов о космосе.

1.

Маленькая белая точка на фото — наша планета, снятая зондом Voyager I. В 1990 году с расстояния 6 млрд км была сделана эта самая «далекая» изо всех фотографий Земли.

2.

Юпитер достаточно велик, чтобы вместить в себя тысячу планет размером с нашу Землю.

3.

Вокруг Земли вращается более 8 тысяч единиц космического мусора.

4.

Луч света от Солнца до Земли добирается всего за 8 минут, но фотону требуются сотни тысяч лет, чтобы добраться от ядра звезды к его поверхности.

5.

99% массы Солнечной системы составляет масса Солнца.

6.

Если заплакать в космосе, слезы останутся на глазах и лице.

7.

В космосе нет звуков, так как нет воздуха, в котором распространялись бы звуковые волны.

8.

Каждую минуту Земля пролетает 19 300 километров.

9.

На планете HD189733b постоянно идет стеклянный дождь.

10.

Одни сутки на Венере длятся 224,7 «Земных» дня, то есть, более 7 месяцев.