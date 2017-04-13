Как минчане борются за справедливость со своими работодателями 13.04.2017, 20:36

Минчане рассказывают о том, как им пришлось судиться со своими нанимателями и чему их научил такой опыт.

Кому-то работа доставляет удовольствие, а кому-то – судебные тяжбы. Жители столицы рассказали citydog.by о том, как им пришлось судиться со своими нанимателями.

МАРИНА (26): «ПЫТАЛСЯ РЕШИТЬ МИРНЫМ ПУТЕМ – ПЕРЕЧИСЛИЛ МНЕ 10 РУБЛЕЙ»

– Мне срочно нужны были деньги – выбирать из вакансий особо не приходилось: я решила поработать промоутером и нашла подходящую компанию. Мне нужно было продвигать товары заказчиков через опросы предполагаемой целевой аудитории.

Зацепило то, что зарплату там предлагали немалую. Правда, меня сразу предупредили, что ждать ее придется неделю или две, это обычная практика. Наниматель меня немного настораживал, но я согласилась, ведь на руках был договор подряда как страховка от «развода».

Так я работала несколько дней – опрашивала людей, записывала их контакты (почту, номер телефона), чтобы потом заказчик мог с ними связаться и предложить свой товар. А когда пришло время получать зарплату, денег я не увидела – меня только кормили пустыми обещаниями.

Так прошли две недели, потом месяц. Я поняла, что мой начальник необязательный человек, а я работала на какую-то шарашкину контору. Я звонила, писала начальнику «Вконтакте», а он либо игнорил меня, либо обещал, что «деньги будут уже скоро».

Спустя три месяца я предупредила, что буду решать вопрос через суд. Начальник вяло сопротивлялся, снова кормил обещаниями и даже пытался решить все мирным путем – перечислил мне 10 рублей. Так сказать, «бросил кость». Потом еще сказал, что заплатит за задержку зарплаты «штрафные» 50 рублей, и действительно перевел мне их на карту. Но это была малая часть обещанной мне суммы.

Я и раньше сталкивалась с недобросовестными работодателями, которые задерживали зарплату на несколько месяцев, просили работать сверхурочно за «спасибо», но до судебных стычек дело никогда не доходило. А на этот раз я все же не выдержала и обратилась в суд.

Когда пришла на заседание, оказалось, что ответчик попросту не явился. Суд принял решение в мою пользу, и теперь, я полагаю, судебные исполнители ищут моего начальника, чтобы взыскать с него выплату.

Вся эта ситуация научила меня тому, что не нужно долго ждать зарплату – надо сразу идти в суд. И все проблемные вопросы необходимо решать в соответствии с законодательством.

Наши люди привыкли всего бояться и даже отстоять свои права не могут – вот работодатели этим и пользуются. Нужно уметь постоять за себя и ничего не бояться, если правда на вашей стороне.

АННА (25): «ПОСТАВИЛ БЫ МНЕ ДИРЕКТОР ДВЕ ГАЛОЧКИ – И ВСЕ»

– Я нашла вакансию в фирме, которая занималась продажами и поставкой белорусских продуктов питания в Россию. Когда я только устраивалась в компанию, немного смутило, что в штате всего пара человек. Причем оба директора. Тем не менее меня заверили, что у фирмы есть компания-партнер в РФ, а в Минске штат набирается с нуля. И это оказалась чистая правда.

Я любила свою работу. Но, к сожалению, компания изначально не вела четкий финансовый учет и тратила денег куда больше, чем зарабатывала. А деньги имеют свойство заканчиваться (собственно, это и произошло).

Через три года фирма ушла в минус, работа остановилась, а вместе с ней и выплаты сотрудникам. Зато начался период «абяцанак»... И, если честно, очень хотелось верить всем этим обещаниям, потому что работа действительно нравилась. Да и компания стала родной за это время.

Так я стала выжидать, надеясь, что это лишь временные трудности. Но жить за что-то нужно было. Ждала я очень долго – больше четырех месяцев, а потом попросила начальника меня уволить. Сама подготовила заявление и приказ, отправила директору, но подписи так не дождалась. Руководство просто перестало выходить на связь! Пропало без вести.

Я отправляла письма на все электронные ящики, писала сообщения в мессенджерах, через третьих лиц просила, чтобы директор связался со мной. Но ответа так и не было – почти месяц я стучалась в закрытую дверь.

Идти в суд ужасно не хотелось, я тянула до последнего. Да и не понимаю до сих пор, почему возникла такая проблема. Я ведь просто просила подписать две бумажки. Даже не требовала денег, потому что прекрасно понимала, что их нет. Ну, поставил бы мне директор две галочки – и все. Я ведь с ним не ругалась, доверяла ему. Даже когда уже и не стоило, наверное...

Наниматель пропал, а мне надо было как-то вызволить трудовую книжку. Она «застряла» на складе арендодателя среди конфискованного имущества. И арендодателю было все равно, что моя трудовая принадлежит мне, а не моему нанимателю, который ему не заплатил деньги за аренду. Так дело дошло до суда.

Но со стороны нанимателя, то есть ответчика, в суд никто не явился, поэтому мой иск был полностью удовлетворен. По решению суда меня уволили и обязали нанимателя выплатить долг по зарплате. Хотя кто там его выплатит...

И хорошо, если бы на этом история закончилась. Так ведь нет – чтобы вернуть трудовую, мне нужно еще обратиться в прокуратуру. Ведь пропавший наниматель отдавать мне ничего не собирался, а арендодатель твердил одно: «Я у вас ничего не брал, решайте этот вопрос с нанимателем сами».

Наверное, стоило сбежать из компании, как только появились первые сигналы бедствия. Хотя я так не могу... Думаю, если работа важна для тебя, если она нравится, надо сражаться за нее до последнего.

СЕРГЕЙ (30): «НАНИМАТЕЛЬ ПОДАЛ В СУД НА МЕНЯ»

– Не я, а мой прежний наниматель подал на меня в суд. Это была крупная международная компания со своим набором правил и ценностей.

А начиналось все вот с чего. Я работал в отделе продаж, и, естественно, у каждого продавца была своя клиентская база. Особенность этой работы в том, что со временем клиенты становятся не просто заказчиками, которые платят деньги, а скорее друзьями, с которыми тебе приятно общаться.

Но рано или поздно настает момент, когда ты хочешь сменить компанию. И, как правило, твои прежние клиенты хотят работать именно с тобой – человек ведь работает с человеком, а не с компанией. Так и получилось в моем случае.

Я перешел в другую фирму, которая оказывает аналогичные услуги. И один из моих прежних клиентов захотел продолжить наше сотрудничество. Но перед увольнением мой наниматель перестраховался и предложил подписать список клиентов-«заложников», с которыми я не имею права работать в течение трех лет после увольнения. В принципе, стандартная процедура для данной отрасли – отказываться не было смысла. Да и не хотелось привлекать к себе лишнее внимание.

Прошел год с момента моего ухода из первой компании, как я обнаружил в своем почтовом ящике претензию. Суть ее примерно такая: вы продолжили работать с вашим старым клиентом, так что будьте добры заплатить столько-то белорусских рублей. Тогда я не воспринял претензию всерьез – никаких аргументов приведено не было. А спустя полгода мне пришла повестка в суд.

Наниматель требовал денежную компенсацию. Я нанял адвоката и отправился с ним в суд. Все решилось достаточно быстро и просто – судья принял решение в мою пользу. Дело в том, что в судебной практике нашей страны нет случаев, чтобы наниматель выигрывал такие дела. Во-первых, с момента расторжения контракта прекращаются трудовые отношения с нанимателем. А во-вторых, наименование компании-заказчика не является коммерческой тайной – эту информацию можно найти в открытом доступе.

В данном случае нельзя назвать моего бывшего нанимателя недобросовестным. Скорее, это вопрос рыночной конкуренции. Если твой старый заказчик сам желает с тобой работать и ты можешь предложить ему условия лучше – это не нарушение законодательства. Есть открытый рынок, который саморегулируется. И, если ты не готов к конкуренции, ты проиграл.

Я считаю, всегда нужно отстаивать свои права. Главное – не нарушать законов государства и законов совести.

КАК С НАНИМАТЕЛЕМ СУДИТЬСЯ ГРАМОТНО: РАССКАЗЫВАЕТ ЮРИСТ

Что делать, если вы тоже попались на крючок нанимателя и хотите бороться за свои права? Рассказывает юрист Ольга Дубинец.

– По данным судебной статистики за 2016 год судами Республики Беларусь было рассмотрено 7180 исков работников к нанимателям, из которых удовлетворены две трети.

Можно ли обойтись без суда?

– Дело до суда можно и не доводить. Поможет в этом медиация, т.е. досудебное урегулирование трудового спора. Медиатором может быть физическое лицо, получившее свидетельство медиатора (выдается Министерством юстиции РБ). Сведения о медиаторах, к которым можно обратиться, можно найти в Реестре медиаторов.

Если переговоры, проведенные медиатором между сторонами спора, заканчиваются успешно, наниматель и его работник заключают в письменной форме медиативное соглашение. Если медиация не помогла, работник имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам (КТС), которая должна быть создана на предприятии, или в суд.

Кому – в КТС, а кому – в суд?

Вариант 1: работник – член профсоюза. Если на предприятии есть КТС, то сначала нужно обратиться туда. Она рассматривает споры:

1) об установленных расценках и нормах труда, а также условиях для их выполнения;

2) о переводе на другую работу и перемещении;

3) об оплате труда, в том числе при невыполнении норм труда, простое и браке, совмещении профессий (должностей) и заместительстве, за работу в сверхурочное и ночное время;

4) о праве на получение и размере причитающихся работнику премий и вознаграждений, предусмотренных действующей у нанимателя системой оплаты труда;

5) о выплате компенсаций и предоставлении гарантий;

6) о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы работника;

7) о предоставлении отпусков;

8) о выдаче специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты, лечебно-профилактического питания.

Решение КТС, вынесенное в пользу работника, должно быть исполнено нанимателем. Если наниматель не обжаловал решение в течение 10 дней, он обязан исполнить его в 3-дневный срок по истечению срока на обжалование.

Вариант 2: работник – не член профсоюза. Можно на выбор защищать свои права в КТС либо в суде. Если на предприятии нет КТС, принято сразу отправляться в суд. Работник может обратиться в КТС или суд в течение 3 месяцев с момента нарушения его прав. А если речь идет об увольнении – в течение месяца со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки.

Решения суда вступают в законную силу в течение 10 дней с момента их оглашения или вручения копии решения (если решение не было обжаловано или опротестовано). Но есть ряд решений, которые подлежат немедленному исполнению:

1) о присуждении работнику заработной платы (но не свыше, чем за один месяц);

2) о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника;

3) о трудоустройстве лица, обязанного возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на гособеспечении, (неработающего либо работающего, но не в полном объеме в течение шести месяцев возмещающего в добровольном порядке по его заявлению указанные расходы);

4) в других случаях, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом РБ.

Кто за что платит?

Если наниматель задержал исполнение судебного решения или постановления, то за время задержки он должен выплатить работнику средний заработок или разницу в заработке.

Если работника уволили без законного основания или нарушили порядок увольнения / перевода на другую работу, он вправе требовать через суд возмещения морального вреда.

Сам работник освобождается от уплаты государственной пошлины при рассмотрении трудовых споров.