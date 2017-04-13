В Петербурге прогремел взрыв 13.04.2017, 20:48

Взрывное устройство сработало в руках у подростка.

В Петербурге около библиотеки имени Чернышевского на Васильевском острове произошел взрыв, сообщает «Новая газета» со ссылкой на «Фонтанку».

Взрывное устройство сработало в руках у подростка. Как рассказали изданию очевидцы, он «что-то поднял около библиотеки».

Молодой человек госпитализирован. FlashNord со ссылкой на источник в полиции сообщает, что ему оторвало кисть.

Взрыв произошел рядом с библиотекой и торговым центром

Напомним, 6 апреля в Ростове-на-Дону в руках мужчины взорвалась бомба, замаскированная под фонарик. Позднее стало известно, что взрывное устройство подбросил знакомый пострадавшего после конфликта

К месту происшествия прибыли МЧС и полиция

В метро Петербурга днем 3 апреля произошел теракт. Бомба взорвалась в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». По последним данным, погибли 15 человек.