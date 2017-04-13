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Белорусы стали меньше употреблять спиртное

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  • 13.04.2017, 21:07
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За минувший год потребление алкоголя на душу населения составило 8,8 л.

Белорусы стали меньше употреблять спиртное, сообщил журналистам заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько, передает БелТА.

Согласно данным Белстата, за минувший год потребление алкоголя на душу населения составило 8,8 л, в 2015 году эта цифра была 9,05 л.

«В стране наблюдается тенденция к снижению пациентов, наблюдаемых врачами наркологической службы. С начала 2016 года реализована программа «По упреждению и предотвращению пьянства и алкоголизма», которая является структурной частью государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси» на 2016-2020 годы.

Анализ результатов программы показывает улучшение медико-демографических показателей. За 2016 год на 8,4% снизилось количество лиц, перенесших алкогольные психозы, на 2% снизилось количество страдающих хроническим алкоголизмом, на 2,6% уменьшилось количество пьющих женщин», - рассказал Алексей Кралько.

Заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии добавил, что для улучшения результатов по предотвращению и упреждению алкоголизма очень важно взаимодействие Министерства здравоохранения с другими ведомствами.


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