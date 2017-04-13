США сбросили в Афганистане крупнейшую неядерную бомбу 9 13.04.2017, 21:13

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Фугас был сброшен на востоке Афганистане на тоннельный комплекс «Исламского государства».

США впервые применили свою мощнейшую неядерную бомбу GBU-43, известную как «мать всех бомб».

Фугас был сброшен на востоке Афганистане на тоннельный комплекс «Исламского государства», передает «Немецкая волна».

Соединенные Штаты впервые применили свою мощнейшую неядерную бомбу. Бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast была сброшена на востоке Афганистана на подземный «тоннельный комплекс» джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ), сообщил представитель Пентагона Адам Стамп в четверг, 13 апреля.

Стамп отметил, что фугас, известный также как «мать всех бомб», впервые применен в боевых условиях. Бомба была сброшена с самолета MC-130, уточнил он.

Вес бомбы GBU-43B составляет 9,5 тонн. Впервые эта авиабомба была испытана в 2003 году, однако до настоящего момента не применялась.