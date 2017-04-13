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Футболисты из Екатеринбурга и Грозного подрались во время матча

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  • 13.04.2017, 21:22
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Массовая драка началась во втором тайме при счете 1:1.

В России во время матча Национальной студенческой футбольной лиги на поле подрались игроки из Екатеринбурга и Грозного. Одному из них сломали нос, передает «Еврорадио».

Происшествие случилось 13 апреля, видео уже появилось на YouTube. В комментарии к нему сообщается, что играли команды Уральского федерального университета и Чеченской государственного университета.

Массовая драка началась во втором тайме при счете 1:1. Главный арбитр решил остановить матч.


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