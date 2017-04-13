Кто его манерам учил 15 Аркадий Дубнов, «Эхо Москвы»

13.04.2017, 22:01

Владимир Сафронков

Лавровская карьера Сафронкову не грозит, его уволят по служебному несоответствию.

Знаете ли вы, отчего этот Сафронков, который Россию в Совбезе ООН представляет, вчера так нервно страницы своего спича перебирал, когда миндальничал с британцем?

Объясняю: он не мог найти нужный листок в методичке, где было сказано, в какой момент нужно встать, подойти к креслу врага и молча у его спины помочиться.

Потому что, если «англичанка гадит», то и русскому можно.

И не повторяйте за Лавровым, «кто его манерам учил?», — «мочить в сортире» было обещано Путиным, когда нынешний министр еще на месте Сафронкова сидел в ООН.

Боюсь, однако, что лавровская карьера тому не грозит, его уволят по служебному несоответствию, — потерять методичку в такой момент, это все равно, что родину предать.

"Смотри в глаза! Не смей оскорблять Россию больше!".

Чуркин вам не нравился. Прислали гопника.

Представитель России в ООН. Пиздец! pic.twitter.com/fD0HYC7U6t — Грани.Ру (@GraniTweet) 12 April 2017

Аркадий Дубнов, «Эхо Москвы»