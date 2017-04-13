закрыть
14 апреля 2017, пятница, 0:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Кто его манерам учил

15
  • Аркадий Дубнов, «Эхо Москвы»
  • 13.04.2017, 22:01
Владимир Сафронков

Лавровская карьера Сафронкову не грозит, его уволят по служебному несоответствию.

Знаете ли вы, отчего этот Сафронков, который Россию в Совбезе ООН представляет, вчера так нервно страницы своего спича перебирал, когда миндальничал с британцем?

Объясняю: он не мог найти нужный листок в методичке, где было сказано, в какой момент нужно встать, подойти к креслу врага и молча у его спины помочиться.

Потому что, если «англичанка гадит», то и русскому можно.

И не повторяйте за Лавровым, «кто его манерам учил?», — «мочить в сортире» было обещано Путиным, когда нынешний министр еще на месте Сафронкова сидел в ООН.

Боюсь, однако, что лавровская карьера тому не грозит, его уволят по служебному несоответствию, — потерять методичку в такой момент, это все равно, что родину предать.

Аркадий Дубнов, «Эхо Москвы»


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол