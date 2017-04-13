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В вузы на педагогические специальности будут принимать без экзаменов

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  • 13.04.2017, 22:13

Министерство образования считает, что будущим учителям достаточно аттестата.

В Беларуси установлен перечень специальностей, на которые без экзаменов зачисляются выпускники профильных классов педагогической направленности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

«Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 16 марта 2017 г. N21 установлен перечень педагогических специальностей, при поступлении на которые зачисляются в учреждения высшего образования без вступительных испытаний лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности», - говорится в сообщении.

В перечень включены 38 педагогических специальностей. Зачисление на них выпускников профильных педагогических классов без вступительных экзаменов возможно при соблюдении следующих требований:

наличие в документе об образовании отметок не ниже 7 баллов по всем учебным предметам и отметок не ниже 8 баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных вступительных испытаний (при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили, и по результатам собеседования, проводимого вузом);

последующая обязательная работа по распределению после получения высшего образования I ступени в дневной форме за счет средств республиканского бюджета не менее пяти лет.

Постановление вступает в силу 15 апреля 2017 г.


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