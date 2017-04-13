С трудом говорящего активиста оштрафовали за громкую ругань матом 14 13.04.2017, 22:28

Виктор Козлов

Фото: svaboda.org

Присутствующие в зале проводили судью возгласами «Позор!» и «Люстрацию!».

Тамара Заставнецкая, судья Гомельского района, после объявления постановления о штрафе региональному представителю профсоюза РЭП Виктору Козлову уходила из зала заседаний бегом. Присутствующие в зале проводили ее возгласами: «Позор! Люстрацию!», передает «Радыё Свабода».

13 апреля, после четырех заседаний, Заставнецкая наказала Козлова штрафом: двумя базовыми величинами - за «громкую брань» (статья 17.1 КоАП) и еще двумя - за неподчинение милиции (статья 23.34).

Наказания судья заключила с частичным погашением и окончательно объявила о штрафе в размере трех базовых величин, что составляет 69 рублей, передает Радио Свобода.

«Для меня этот суд был связан с моральными и физическими страданиями,- шепчет Виктор Козлов. - Громко ругаться я в принципе не могу. После операции в онкологической центре голос потерялся. Сегодня судья вызвала врача-онколога давать объяснения, обращался ли я в поликлинику по случаю потери голоса, могла ли на это повлиять перенесена операция. Кроме того, я принес медицинское заключение от 13 апреля, в котором указано: во время операции был сделан порез мышц гортани. Врач подтвердил, что порез, скорее всего, привел к нарушению голосообразования, об этом должны точнее сказать лор или фониатор. И все равно судья вынесла штраф. Думаю, чтобы снять все вопросы о лжесвидетельстве омоновцев, которые обвинили меня в громкой брани. Ничего не сказано в постановлении и о двух сутках ареста, которые я превентивно отбыл 25-27 марта».

Активиста РЭП Виктора Козлова омоновцы полка патрульно-постовой службы УВД Гомельского облисполкома Александр Сердюк, Роман Курбатов и Александр Савченко задержали утром 25 марта в деревне Терешковичи, когда он отправлялся в Гомель, чтобы участвовать в «Марше нетунеядцев-2». Сначала отвезли в райотдел, оттуда превентивно отправили в изолятор, где он двое суток провел за решеткой. В своих рапортах написали: как раз 25 марта в агрогородке Терешковичи они охраняли общественный порядок. Ехали на автомашине по улицам со скоростью не более 20 километров в час и услышали, что Козлов громко кричал, ругался матом. Они, конечно, остановились, предупреждали Козлова, но тот на замечания не реагировал.

Такие рассказы вызывали смех и издевательские реплики в адрес омоновским свидетелей. Ведь перед этим житель Терегковичей Виктор Томашов, который шел с Козловым по улице на остановку общественного транспорта, рассказал, как к ним подлетел милицейский уазик. Омоновцы только спросили фамилию у Козлова и сразу запихнули его в машину:

«Я, может, два шага сделал, как милицейская машина с Козловым отъехала. Такое только в кино по телевизору видел», - говорил суду Томашов.

К тому же Виктор Козлов еще 4 апреля представил суду справки из онкологического центра, где ему удалили пол легкого. После операции он вообще кричать не может и разговаривает преимущественно шепотом.