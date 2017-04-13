Саснович вышла в четвертьфинал турнира в Швейцарии 1 13.04.2017, 22:30

Фото: REUTERS Jerry Lai

Белорусская теннисистка в 1/8 финала победила швейцарку Викторию Голубич.

Белоруска Александра Саснович (108-й номер рейтинга ВТА) пробилась в 1/4 финала турнира в Биле (Швейцария, призовой фонд — 226 750 долларов).

Наша соотечественница в матче 1/8 финала победила швейцарку Викторию Голубич (51 ВТА) — 6:1, 6:4, сообщает «Прессбол».

В четвертьфинальном поединке Саснович сыграет 14 апреля с итальянкой Камилой Джорджи (98 ВТА). Начало встречи в 16.00.

Кроме того, в Минске на «Чижовка-Арене» 22-23 апреля пройдет полуфинальный матч Мировой группы Кубка федерации между сборными Беларуси и Швейцарии. Капитаны команд назвали составы на предстоящую встречу.

БЕЛАРУСЬ

Александра Саснович (22.03.1994, 108 ВТА)

Арина Соболенко (05.05.1998, 129 ВТА)

Ольга Говорцова (23.08.1988, 190 ВТА)

Вера Лапко (29.09.1998, 264 ВТА)

ШВЕЙЦАРИЯ

Тимеа Бачински (08.06.1989, 20 ВТА)

Виктория Голубич (16.10.1992, 51 ВТА)

Белинда Бенчич (10.03.1997, 130 ВТА)

Мартина Хингис (30.09.1980, 8 ВТА в паре)