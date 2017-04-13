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В Кабуле прокомментировали удар США «матерью всех бомб» по позициям ИГИЛ

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  • 13.04.2017, 22:45

Удар США крупнейшей неядерной бомбой по позициям «Исламского государства» в Афганистане был согласован с властями страны.

Применение Соединенными Штатами мощнейшей неядерной бомбы GBU-43/B, известной также как Mother of All Bombs («Мать всех бомб»), в Афганистане по позициям боевиков запрещенного в России «Исламского государства» было согласовано с Кабулом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации президента Афганистана.

«Мы заранее знали о готовящейся операции, она была согласована с нами», – приводит агентство слова своего собеседника. По его словам, в результате удара террористы «понесли большие потери».

В четверг, 13 апреля, США сбросили на позиции боевиков ИГИЛ в Афганистане бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) . В Белом доме пояснили, что целью удара стала система тоннелей, которую использовали боевики «Исламского государства». Боевое применение бомбы такого типа стало первым в истории.

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB, популярная расшифровка этой аббревиатуры — «Мать всех бомб») — самый мощный неядерный фугас, стоящий на вооружении США. Бомба имеет длину 9,17 м, диаметр — 102,9 см, вес бомбы составляет 9,5 т, из которых 8,4 приходится на взрывчатое вещество — смесь гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Сила взрыва бомбы составляет 11 т в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 м, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 км от эпицентра.

Ранее, 7 апреля, США нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных войск Сирии Шайрат. Президент США Дональд Трамп назвал этот шаг ответом на химическую атаку, которую, как уверены в Вашингтоне, армия Асада провела в провинции Идлиб в начале апреля.


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