Трамп: У нас потрясающие командиры и потрясающая армия 3 14.04.2017, 7:35

Президент США назвал успешным применение «матери всех бомб» в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп назвал успешной операцией применение сверхмощной бомбы в Афганистане, но не стал отвечать на вопрос, была ли эта акция сигналом Северной Корее, сообщает «Интерфакс».

«У нас потрясающие командиры в армии, и потрясающая армия. Мы ими очень гордимся. Это (применение бомбы в Афганистане – ред.) было еще одной очень, очень успешной операцией», - заявил он в четверг журналистам.

Отвечая на вопрос о том, можно ли рассматривать этот удар как сигнал КНДР, Трамп сказал: «Я не знаю, посылает ли это сигнал. Нет никакой разницы, посылает или нет. Северная Корея - это проблема, и проблема будет решаться».

В четверг США сбросили мощнейшую из имеющихся в их распоряжении неядерных авиабомб на позиции боевиков ИГ в провинции Нангархар в Афганистане. Как сообщил телеканал Fox News, речь идет о неядерной бомбе GBU-43B весом в 9,5 тонны, также известной как «мать всех бомб». Впервые она была испытана в 2003 году, с тех пор и до настоящего момента не применялась.