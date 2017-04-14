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Как российский олигарх стал героем анекдота

  • Антон Носик, «Эхо Москвы»
  • 14.04.2017, 7:55
Алишер Усманов

Иск миллиардера Усманова к фонду Навального напоминает старый одесский анекдот.

На сайте Люблинского районного суда, куда традиционно обращаются все обиженные Навальным жители Москвы и Рублевки, от «предпринимателя» Владилена Степанова до майора-миллионера Павла Карпова, размещена первичная информация по делу №М-15880/2017: гражданский иск Алишера Усманова к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» и ее учредителю Навальному А.А. Нетрудно догадаться, что предметом иска является информация о миллиардных подарках олигарха «благотворительным» фондам, на балансе которых числятся дворцы, поместья, сельхозугодья, доходные дома, горнолыжные курорты, тосканские виноградники и модные яхты премьер-министра Дмитрия Медведева. Не прошло и двух месяцев со времени публикации фильма «Он вам не Димон» (18,5 миллионов просмотров в YouTube к этому часу), как у его героев стали появляться собственные версии тех сделок, о которых там рассказывается.

Трудно не согласиться с А.А. Венедиктовым-старшим, который еще позавчера утром про этот обещанный иск Усманова написал в блоге на сайте «Эха Москвы»:

«Публичное судебное разбирательство в судах РФ, затем с большой долей вероятности в Европейском суде по правам человека, а затем и в швейцарском суде, где Алишер Бурханович является налоговым резидентом, зафиксирует в протоколах и решениях суда многочисленные действия «друзей Дмитрия Анатольевича».

И кто же Вам, Алишер Усманов, посоветовал такое?

Кто же Вас и Медведева так не любит? Ведь все судебные протоколы, которые «не горят» — это, как говаривают одесские тещи — «на потом».

Версия Усманова об обстоятельствах его сделки с благотворительным фондом «Соцгоспроект» озвучена во вчерашних «Ведомостях». Оказывается, это был простой жилищный обмен. У благотворительного фонда Ильи Елисеева откуда-то очень удачно оказались в собственности 12 гектар земли на Рублевке, прямо прилежащие к владениям Усманова. И фонд любезно передал эти 12 га в собственность миллиардеру, который таким способом расширил свою жилплощадь, чтобы приютить на ней «самого близкого человека на Земле», свою сестру Гульбахор Бурхановну. Именно в уплату за эти заветные 12 га олигарх передал медведевскому однокурснику отдельный участок в Знаменском, с небольшим и скромным дворцом, оцененный в 5 млрд рублей.

Объяснение, конечно, очень красивое, может сгодиться и для телевизора, и для мировой судьи Марины Васиной, назначенной слушать дело. Но есть одна беда: Росреестр. Там все сделки с интересующим нас участком записаны, и можно легко убедиться, что до его покупки Усмановым никакой «Соцгоспроект» этой землей не владел. До 2005 года участок принадлежал ЗАО «Главстрой Инжиниринг», затем продан ООО «Блокстрой», у которого в 2007 году землю купило ЗАО «Группа Ист Инвест», а у него уже в 2012 году приобрел этот участок Алишер Бурханович Усманов как физическое лицо. Не у «Соцгоспроекта» и не выменял, а приобрел у вполне реальной риэлторской конторы ЗАО «Группа Ист Инвест» за деньги, по договору купли-продажи. Сделка официально зарегистрирована в Росреестре, и нет в ней никакой стороны, хоть отдаленно напоминающей НКО «Соцгоспроект», или его дочерние структуры.

Так что за ходом разбирательства в Люблинском суде очень интересно будет проследить.

А если кто не в курсе еврейского анекдота, упомянутого А.А. Венедиктовым, то он почти такой же смешной, как объяснения Алишера Бурхановича про дареные медведевским сокурсником 12 гектар:

Умирает старый еврей. Жить ему осталось считанные минуты, и вдруг он почуял запах с кухни. Подзывает он своего внука и говорит:

— Ицик, пойди на кухню и посмотри: по-моему, баба Циля готовит мою любимую фаршированную рыбу…

Проходит время, внук возвращается и говорит:

— Да, ты прав. Но бабушка сказала, что рыба — на потом…

Антон Носик, «Эхо Москвы»


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