закрыть
14 апреля 2017, пятница, 8:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко обложил побором в $1 миллион иранского застройщика в Минске

2
  • 14.04.2017, 8:18
Фото: tut.by

Застройщик «Магнита Минска» должен раскошелится на строительство центра гимнастики.

Иранская компания «Кейсон» выделит 1 млн долларов на строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске. Об этом говорится в указе № 119 от 12 апреля 2017 года, сообщает tut.by.

Деньги в белорусский бюджет должны быть перечислены до конца 2017 года. «Кейсон» вправе относить их на затраты при строительстве многофункционального комплекса в районе Национальной библиотеки.

Помощь на строительство спортивного объекта — это своего рода плата за продление на 2 года сроков окончания возведения «Магнита Минска». Объект нужно будет сдать до конца 2018 года.

Сохранение действия изначального указа позволяет пролонгировать ряд преференций для строительства объекта и избежать изъятия участка.

Согласно документу, «Кейсон» также «вправе в установленном порядке заключать договоры создания объектов долевого строительства комплекса».

В 2014 году Александр Лукашенко уже продлевал иранцам сроки окончания строительства. Тогда мзда была в размере 2 млн долларов на возведение нового здания Верховного суда.

В 2009 году Лукашенко своим указом утвердил для белорусской «дочки» «Кейсона», компании «Белпарс», условия строительства комплекса на пересечении пр. Независимости и ул. Калиновского, включающего деловой комплекс класса «А», гостиницу, подземную автостоянку, торговый центр, супермаркет, развлекательный центр, кинотеатр, физкультурно-оздоровительный центр, фуд-корт. Завершить объект, получивший название «Магнит Минска», планировалось до конца 2013 года. Однако санкции Запада в отношении Ирана и ряд других факторов не позволили проекту реализоваться в установленный срок.


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол