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Мать проходящего по «делу патриотов»: Мы родились в ВКЛ, любовь к свободе у нас – в корнях

  • 14.04.2017, 8:30
Фото: bymedia

Каждое письмо к матери Алексей Абрамов заканчивает словами: «Надо просто пройти свой путь».

«Радыё Свабода» поговорило со Светланой Абрамовой, 37-летнего сына которой Алексея Абрамова задержали по делу «Белого легиона» 21 марта:

- Мой сын окончил школу с серебряной медалью. Четверка у него была только по биологии. В университете он также учился хорошо. С третьего курса уже совмещал учебу с работой.

Я человек русский. Приехала в Беларусь, когда мне было 12 лет. Я растила своих детей в любви к той земле, где они живут. Мои дети всегда любили все белорусское. Я самостоятельно выучила белорусский язык. Слушала радио. Ту же «Свободу», когда она появилась. Читала Быкова, читала Короткевича. Первую книгу я прочитала - «На ростанях» Якуба Коласа.

И мне непонятно, как этническим белорусам не обидно, что теряется их этнос? У каждого второго белоруса, сколько живу, спрашиваю: «Почему вы стесняетесь, что вы белорусы?» Ни одна нация так себя не стесняется.

А мы чувствуем себя белорусами. Я родилась в Курской области. И мне сын всегда говорил: «Я знаю, почему ты такая белорусска. Потому что ты родилась в бывшем Великом княжестве Литовском. Граница княжества проходила через Старый Оскол». Так мои дети шутили.

Он хорошо знал историю, так как на юрфаке было много предметов по истории. И в школе у нас был замечательный учитель истории. Мой сын – очень образованный человек.

Он юрист-политолог по специальности. На юрфаке БГУ ему давали направление в аспирантуру. Но он не пошел. Политологом у нас работать можно только в одном направлении. И пришлось бы врать. А я не научила детей врать. И вот теперь думаю, правильно ли сделала.

А сын пишет, что все делал правильно. Он присылает письма из СИЗО. Он каждое письмо заканчивает такими словами: «Надо просто пройти свой путь».

Его любовь к свободе - в корнях. Его прадеды по отцовской линии - казаки из Белгородской области. В нем всегда было чувство свободы и правды. И я так воспитывала детей, чтобы не врали. И мы никогда не скрывали того, что думаем. Не умеем приспосабливаться. И за это, оказывается, мы пострадали.


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