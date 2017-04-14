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Жителей Витебска сгоняют в «рабочие бригады»

  • 14.04.2017, 8:42

В этом году через «бригады» должны пройти более двух тысяч человек.

Более 2 тыс. жителей Витебской области планируется трудоустроить в рабочие бригады в порядке временной занятости в 2017 году, сообщила БелТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Ирина Матвеева.

Текущая ситуация на рынке труда вынуждает органы власти предпринимать оперативные меры по обеспечению занятости населения. «Проводимые мониторинги показывают, что в регионе помимо зарегистрированных безработных есть и такие, кто хотел бы найти временную занятость. Чтобы обеспечить их, а также учетных безработных заработком, при отделах занятости созданы пункты по организации и ежедневному направлению на социально полезные работы. Определен перечень организаций лесного хозяйства, дорожного строительства, сельхозпроизводства и ЖКХ для создания в них рабочих бригад из неработающих, безработных и тех, кто обращается за содействием в трудоустройстве. На 1 апреля в этом перечне заявлено 145 нанимателей, которые готовы предоставить временную занятость в виде общественных оплачиваемых работ. Некоторые бригады уже трудятся на объектах», – пояснила Ирина Матвеева.

Сейчас во всех городах и районах области уточняются объемы общественных оплачиваемых работ за счет средств бюджета фонда, рассматриваются возможности их увеличить. В целом в 2017 году планируется привлечь к такой форме занятости 5,1 тыс. человек. Работы в индивидуальном порядке и в составе бригад будут организованы в лесхозах (780 человек), в сельском хозяйстве (4 тыс.), ЖКХ (565), дорожном хозяйстве (100), в сельских Советах (1040), учреждениях социальной сферы (190), здравоохранения (75), образования (200), культуры (40), на иных предприятиях (235).


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