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«И я – воин света»: Брестское «Динамо» представило новый гимн

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  • 14.04.2017, 8:47
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Фото: dynamo-brest.by

Над стадионом он впервые прозвучит завтра, на игре с БАТЭ.

15 апреля на игре 3-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси против БАТЭ футбольный клуб «Динамо-Брест» представит новый гимн, который был записан вместе с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании, сообщает официальный сайт брестчан.

Перед началом матча музыканты вживую исполнят новую композицию, после чего все болельщики вместе споют гимн и поддержат футболистов перед выходом на поле.

«Футбол — это не только игра, но и атмосфера, царящая на стадионе. Музыка, безусловно, именно тот компонент, благодаря которому создается настроение на трибунах. Новый клубный гимн готовился более четырех месяцев с оглядкой на лучший европейский опыт, когда все зрители поют в едином порыве, создают непередаваемую атмосферу, вдохновляя команду на новые победы. Для нас было очень важно, чтобы текст легким для запоминания и написан на белорусском языке, что является отсылкой к национальной принадлежности команды», — говорится в сообщении клуба «Динамо-Брест».

Слова нового гимна ФК «Динамо-Брест»:

Наш улюблёны сусвет

Я нясу да вас у далонях.

Хай заззяе годна Брэст

I на вашых стадыёнах.

Як падобны нашых мар

Гэты колер бела-сiнi,

Я стаю сярод маiх братоў,

I я тут,

I я воiн святла

Без каманды нiкуды,

А з камандай ―

Хоць у пекла.

Хай змяняюцца гады i гарады,

Разам мы назаўжды, назаўжды.

Летом 2016 года был представлен первый гимн «Динамо-Брест», исполненный в роковой версии. Теперь у клуба появился новый гимн, кардинально отличающийся от предыдущей версии и предназначенный для пения на стадионе.


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