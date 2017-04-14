«И я – воин света»: Брестское «Динамо» представило новый гимн

«И я – воин света»: Брестское «Динамо» представило новый гимн1
- 14.04.2017, 8:47
- 2,299
Над стадионом он впервые прозвучит завтра, на игре с БАТЭ.
15 апреля на игре 3-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси против БАТЭ футбольный клуб «Динамо-Брест» представит новый гимн, который был записан вместе с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании, сообщает официальный сайт брестчан.
Перед началом матча музыканты вживую исполнят новую композицию, после чего все болельщики вместе споют гимн и поддержат футболистов перед выходом на поле.
«Футбол — это не только игра, но и атмосфера, царящая на стадионе. Музыка, безусловно, именно тот компонент, благодаря которому создается настроение на трибунах. Новый клубный гимн готовился более четырех месяцев с оглядкой на лучший европейский опыт, когда все зрители поют в едином порыве, создают непередаваемую атмосферу, вдохновляя команду на новые победы. Для нас было очень важно, чтобы текст легким для запоминания и написан на белорусском языке, что является отсылкой к национальной принадлежности команды», — говорится в сообщении клуба «Динамо-Брест».
Слова нового гимна ФК «Динамо-Брест»:
Наш улюблёны сусвет
Я нясу да вас у далонях.
Хай заззяе годна Брэст
I на вашых стадыёнах.
Як падобны нашых мар
Гэты колер бела-сiнi,
Я стаю сярод маiх братоў,
I я тут,
I я воiн святла
Без каманды нiкуды,
А з камандай ―
Хоць у пекла.
Хай змяняюцца гады i гарады,
Разам мы назаўжды, назаўжды.
Летом 2016 года был представлен первый гимн «Динамо-Брест», исполненный в роковой версии. Теперь у клуба появился новый гимн, кардинально отличающийся от предыдущей версии и предназначенный для пения на стадионе.