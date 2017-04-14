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Коновалы от дипломатии

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  • Хаим Калин, kasparov.ru
  • 14.04.2017, 8:59
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Хаим Калин

Открытие обескуражило: Россия безнадежно далека от Европы.

Некогда меня буквально сразил один исторический факт: Николай Второй, в бытность наследником российского престола, въехал в игровой зал казино Монте-Карло на лошади верхом. Весьма похоже, мое изумление диктовалось тем, что накануне я побывал в этом городе-сказке, рукотворном воплощении рая.

В тот момент обнажилась разгадка на проблему, долго меня мучившую: можно ли систему ценностей России – в их историческом развитии – относить к европейской цивилизации, пусть на более низкой ступени развития? Ведь российский помазанник божий, белая дворянская кость, отталкиваясь только от этого эпизода, не менее ущербен и дремуч, чем чернь, захватившая в семнадцатом Зимний дворец и сподобившая уникальные, художественной ценности вазы в ночные горшки.

Открытие обескуражило: Россия безнадежно далека от Европы. Более того, являясь носителем кодов этой цивилизации, я сам untermensch, и все мои надежды полноценно влиться в западный мир – мираж.

Нарочитая упрощенность данного постулата, пусть подкрепленного обширным личным, то есть субъективным опытом, на мой взгляд, когда близка к истине, а когда продукт скороспелых эмоций. Между тем резкий разворот россиян в начале девяностых в стремлении заместить догмы социализма европейскими ценностями вывел на качественно новый рубеж лишь узкую прослойку либеральных интеллектуалов, обретя в масштабах национальной общности и ее государственной надстройки противоположный эффект – возврат в болото архаики, а где – к дремучести и расчеловечиванию.

В этом же контексте – воинственного бескультурья – следует рассматривать и несколько реплик, вылетевших из уст предводителя российской дипломатии Сергея Лаврова в адрес американской журналистки на церемонии открытия его встречи с Рексом Тиллерсоном 12 апреля 2017 года. Мало того, что он пренебрег одним из дипломатических табу – переход на личности, так еще облек свои сентенции в совершенно недипломатическую, хамскую упаковку: «Кто вас воспитывал? Кто воспитывал такие манеры?» О языковых особенностях – несколько позже.

Все бы ничего – с кем не бывает, в «запарке» сорвался! – но то, что адресат выговора женщина, да еще аккредитованная журналистка – ни в какие ворота не лезет. Как представляется, случись подобное где-нибудь в Западной Европе, пожизненное отлучение от дипломатического сообщества С. Лаврову было бы гарантировано, ну и, разумеется, чан тухлых яиц, опрокинутый феминистками на фрак шовиниста.

Будто бы время ставить точку, хотя бы в силу естественной брезгливости, но не выходит. Моя профессиональная стезя – лингвиста по образованию – выстраивает новые ассоциации и обобщения.

Так вот я давно обратил внимание на то, что С. Лавров нередко избегает изъясняться по-английски, предпочитая ему русский, по крайней мере, в официальных заявлениях, что по понятным причинам отступлением от норм не является. Да и, признаться, я не вслушивался особо. По-настоящему в фокусе моего внимания застряли упомянутые псевдо-этикета фразы: «Кто вас воспитывал? Кто воспитывал такие манеры?».

Если закрыть глаза на то, что озвучивание этих сентенций по-английски подлинным английским не является, представляя собой буквальный перевод без учета традиций и культурных кодов чужого языка, то в том послании есть нечто, о чем умолчать не выходит. В обоих предложениях – по грубой грамматической ошибке. В первом перепутано время, как, впрочем, и во втором: использовано прошедшее длительное вместо прошедшего (past continuous вместо past). Кроме того, во втором предложении – ошибочное употребление глагола «воспитывать». «Воспитывать манеры» нельзя и по-русски.

Тут я открою маленький секрет, широкой читательской аудитории, возможно, не известный. Поскольку С. Лавров оканчивал восточное отделение МГИМО, то, скорее всего, его первым языком был сингальский, в котором будущий министр специализировался. Стало быть, английский и французский, знание которых ему приписывает «Википедия», в приоритетную часть программы обучения не входили.

Но все это ни в коей мере не оправдывает персонаж, десять лет занимавший должность Постоянного представителя РФ при ООН, а последние четырнадцать – министра иностранных дел РФ. Ибо означенные ляпсусы не к лицу даже студенту-хорошисту провинциального иняза, не говоря уже о выпускнике якобы престижного МГИМО.

В связи с чем я обращаюсь к соответствующей комиссии ЮНЕСКО с просьбой лишить означенное заведение международной аккредитации как неспособное готовить кадры базовой квалификации и аннулировать его дипломы, которые были выданы, по меньшей мере, за семнадцать путинских лет. Ибо такие «столпы» мировой политики, как С. Лавров и В. Сафронков, не только позорят дипломатию как человеческую активность высшего порядка, но и титул держателя конвенционального диплома. Кроме того, я бы рекомендовал западным СМИ объявить бойкот упомянутым коновалам от дипломатии, даже если просьба об интервью будет исходить от них самих.

Хаим Калин, kasparov.ru


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