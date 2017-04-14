Зась получил элитный участок в Дроздах 39 14.04.2017, 9:30

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Станислав Зась

Фото: belta.by

Ближайшей соседкой секретаря Совбеза стала глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова.

В «Дроздах-2» появился новый застройщик — секретарь Совета безопасности Станислав Зась, пишет nn.by.

15 соток земли в водоохранной зоне «Дроздов-2» достались ему по решению Мингорисполкома №923 (для служебного пользования) от 16 марта 2017 года.

Формально владельцем земельного участка остается государство, но Зась получает надел в пожизненное наследуемое владение — то есть передаст его детям и внукам.

Необычно, что доставшийся силовику участок частично до недавнего времени использовался в качестве строительной площадки теннисного центра. Его возводит новополоцкая компания «Интерсервис», подконтрольная миллионерам Александру Шакутину и Николаю Воробьев. Тем же самым решением для служебного пользования землю инвесторам подрезали, чтобы встроить коттедж Зася.

Поскольку секретарь Совета безопасности «не успел» на основную раздачу участков чиновникам в «Дроздах-2», которая проходила в течение 2013—2014 годов, ему достался участок из «второй очереди».

Ближайшей соседкой Зася станет председатель администрации Лукашенко Наталья Кочанова. А из окон будет виден амфитеатр, который возводит певец Анатолий Ярмоленко, а также коттеджи отставников — бывшего вице-спикера «совета республики» Михаила Матусевича и экс-председателя «Белнефтехима» Александра Боровского.

Земля под строительство коттеджей в Минске распределяется следующим образом: сначала ее должны предложить многодетным семьям из очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Если желающих нет, участок выставляется на аукцион. Зась получил землю вопреки этим правилам.

В собственности семьи Зася остается трехкомнатная квартира площадью более 80 кв. м на улице Пономарева в Минске.

Жена секретаря Совета безопасности Инесса Зась — преподаватель кафедры иностранных языков педуниверситета.

Станислав Зась родился 18 августа 1964 года в Черниговской области Украины. Окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию Беларуси, Военную академию Генштаба Вооруженных сил России. Служил в Вооруженных силах, МВД, КГБ, пограничных войсках. С 2008 — заместитель генсекретаря Совета безопасности.