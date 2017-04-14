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Как Мартин Шульц ищет варианты победить Меркель

  • 14.04.2017, 9:52
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Мартин Шульц
Фото: telegraf-epa

На что делает ставку лидер немецких социал-демократов?

Чуть более пяти месяцев остается до парламентских выборов в Германии, от итогов которых зависит, кто займет должность канцлера. Ангела Меркель (Angela Merkel) намерена сохранить за собой пост главы правительства, ее социал-демократический соперник Мартин Шульц (Martin Schulz) хочет сам сесть в кресло канцлера. Каким образом он собирается добиться этой цели? – на этот вопрос пробует ответить «Немецкая волна».

Рокировка внутри коалиции

Выдвижение Шульца кандидатом в канцлеры и его единогласное (!) избрание председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) воодушевило партию, находившуюся долгое время в политической депрессии. Рейтинг социал-демократов возрос.

Если на выборах 24 сентября они обойдут консерваторов Ангелы Меркель из партийного блока ХДС/ХСС, то именно социал-демократы смогут претендовать на замещение должности канцлера. Правда, сформировать однопартийное правительство в условиях немецких политических реалий им не удастся.

Ни СДПГ, ни ХДС/ХСС не имеют шансов получить на выборах, а значит, и в парламенте абсолютное большинство. Но Шульц мог бы в таком случае возобновить так называемую «большую коалицию» с консерваторами, поменявшись с ними ролями - с младшего на старшего партнера.

Такой вариант смещения Ангелы Меркель с поста главы кабинета министров представляется социал-демократам самым надежным. По опросам, к тому же, он пока остается единственно возможным. За пять месяцев, однако, настроения избирателей могут измениться, поэтому в СДПГ просчитывают и запасные варианты.

Пестрый бундестаг

Бундестаг следующего созыва будет, скорее всего, более пестрым. Кроме представленных сейчас в нем четырех партий (ХДС/ХСС, СДПГ, «Союз-90»/«Зеленые» и посткоммунисты из Левой партии) высокие шансы преодолеть пятипроцентный барьер имеют популисты из «Альтернативы для Германии» (АдГ). Очевидно, вернутся в бундестаг также либералы из Свободной демократической партии (СвДП), пропускающие текущий легислатурный период из-за провала на предыдущих выборах.

Так вот именно на либералов обратили свое внимание социал-демократы в последние дни. Шульц собирается лично встретиться с председателем СвДП Кристианом Линднером(Christian Lindner), называет «примечательным» отказ либералов от фиксации на сугубо налоговые предвыборные темы, тепло вспоминает период правления в Германии социал-либеральной коалиции, которая, по его словам, сделала страну «более современной и демократичной».

Благодаря либералам в 1969 году канцлером ФРГ стал Вилли Брандт (Willy Brandt), а позднее - Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt). Коалиция социал-демократов с ними продержалась 13 лет. В 1982 году СвДП, которую называли «маленьким довеском», перешла на сторону консерваторов, на пару с которыми - с небольшим перерывом - правила до 2013 года.

Комплименты либералам

Может ли в этом году СвДП стать «довеском» для Шульца? «Господин Линднер старается более не держаться за юбку госпожи Меркель и наводит мосты к другим партиям», - заметил лидер фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман (Thomas Oppermann).

Комплименты социал-демократов либералам не случайны. Они зазвучали после земельных выборов в Сааре 26 марта, итоги которых стали для СДПГ неприятным сюрпризом. Политологи объясняют неудачу партии тем фактом, что в ходе предвыборной кампании социал-демократы флиртовали с местными посткоммунистами. Возможное же участие Левой партии в земельном правительстве избирателям оказалось не по душе. Мартин Шульц, очевидно, учел урок Саара и старается сделать так, чтобы общественные дискуссии не сводились к альтернативе - либо Меркель, либо Шульц в союзе с посткоммунистами и «зелеными».

Мол, есть ведь еще и вариант так называемого «светофора», то есть, коалиции «красных» социал-демократов, «зеленых» и либералов, чей политический цвет - желтый. Немецкие социологи считают, что ко дню выборов суммарный рейтинг трех партий вполне может превысить 50 процентов.

«Светофор» и отношения с Россией

Такой «светофор» уже работает в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. И «зеленые», и либералы метят, разумеется, и в центральное правительство. Но уживутся ли те и другие за одним столом в кабинете министров Мартина Шульца?

Обе эти партии связывает прочная взаимная неприязнь. Но в ее основе, скорее, культурологическая несовместимость, а не идеологическая. В вопросах экономической, энергетической или социальной политики позиции «зеленых» и либералов действительно существенно разнятся. Но в том, что касается, например, личных прав и свобод, семьи и брака или внешней политики, у «зеленых» и СвДП немало общего.

Так, обе партии резко критически оценивают действия Кремля как внутри страны, так и на мировой арене, выступают за жесткий курс по отношению к России, не склонны - в отличие от социал-демократов и консерваторов - к прагматизму и компромиссам.

По традиции, в немецком коалиционном правительстве пост вице-канцлера и министра иностранных дел, как правило, достается меньшему из партнеров. Это значит, что при условии реализации на общефедеральном уровне проекта «светофор» МИД ФРГ возглавит либо представитель «зеленых», либо либерал. И в том, и в другом случае можно будет ожидать дальнейшего охлаждения германо-российских отношений.


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