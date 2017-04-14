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Стали известны специальности, на которые в Беларуси можно поступить без экзаменов

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  • 14.04.2017, 9:57
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Фото: bymedia.net

В утвержденный Минобразования список попали почти тридцать специальностей.

Министерство образования Беларуси назвала специальности, на которые некоторые категории абитуриентов зачислят без экзаменов. Отмечается, что они «наиболее востребованы отечественной экономикой». Перечень специальностей был определен постановлением Минобразования № 25 от 20 марта 2017-го, которое в пятницу было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе упоминаются почти три десятка специальностей, на которые некоторых абитуриентов зачислят без экзаменов (победителей международных и республиканских олимпиад, обладателей аттестата об общем и среднем образовании с награждением золотой или серебряной медалью и т д.). Среди них – «Химическая технология переработки древесины», «Агрономия», «Лесное хозяйство», «Металлургическая производство и металлообработка», «Технический труд и предпринимательство», «Лесоинженерное дело», «Защита растений и карантин», «Мелиорация и водное хозяйство».

Постановление Министерства образования начало действовать после его официальной публикации.

Фото: pravo.by

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