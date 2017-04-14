Какую стратегию выбрал Трамп в отношениях с Северной Кореей 8 14.04.2017, 10:28

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Президент США ищет поддержки Китая и не исключает военного варианта развития событий.

Призрак удара

США предложили Китаю более выгодные условия торговли в обмен на помощь в противодействии Северной Корее, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном 13 апреля. «Вы хотите большую сделку? Решите проблему в Северной Корее», — цитирует Трампа газета. Тема Северной Кореи обсуждалась и на переговорах госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москве 12 апреля. Россия и США согласны с тем, что Северная Корея должна избавиться от ядерного оружия, заявил Тиллерсон на пресс-конференции в Москве. Россия, по словам Тиллерсона, может побудить северокорейский режим изменить курс, пишет РБК.

Недовольство тем, как развивается ситуация в Северной Корее, Трамп выражал и в ходе предвыборной кампании. Обеспокоенность США и соседних с КНДР Японии и Южной Кореи усилились после того, как Пхеньян 6 марта запустил четыре баллистические ракеты, которые пролетели порядка 1 тыс. км и упали в море. Три ракеты оказались в пределах исключительной экономической зоны Японии. Официальное новостное агентство КНДР сообщило, что целью запусков была отработка удара по американским военным базам в Японии. Совет Безопасности ООН в ответ принял заявление, осуждающее ракетные запуски.

Спустя сутки после запусков США направили два мобильных противоракетных комплекса THAAD в Южную Корею для начала развертывания системы противоракетной обороны на полуострове. 17 марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Южную Корею заявил, что политика стратегической терпимости США по отношению к КНДР закончилась. «Мы рассматриваем ряд новых мер в сфере безопасности и дипломатии. Все варианты возможны», — сказал Тиллерсон.

США, Япония и Южная Корея не исключают, что в ближайшее время КНДР проведет очередное ядерное или ракетное испытание по случаю отмечаемого 15 апреля дня рождения первого лидера страны — Ким Ир Сена. Ядерный полигон северян приведен в готовность, сообщил 13 апреля CNN со ссылкой на доклад исследовательской организации 38 North.

Правительство Японии 13 апреля провело экстренное заседание Совета национальной безопасности, на котором обсуждались варианты реагирования на ситуацию вокруг Северной Кореи, сообщил по его итогам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. «Есть возможность, что Северная Корея уже может оснащать боеголовки ракет зарином для нанесения удара», — заявил в тот же день в парламенте японский премьер-министр Синдзо Абэ. 16 апреля в Южную Корею с визитом прибудет вице-президент США Майк Пенс, и правительство в Сеуле надеется, что во время этого визита будет послан сигнал в Пхеньян о необходимости прекратить ядерные разработки, сообщил МИД Южной Кореи.

Урегулировать проблему корейской ядерной программы переговорным путем Россия, КНДР, Южная Корея, США, Китай и Япония пытались с августа 2003 года. В начале переговорного пути Пхеньян согласился заморозить ядерную программу и начать демонтаж реактора в ядерном комплексе в Йонбене, но в 2008 году переговоры зашли в тупик, договоренности были сорваны.

С 1990-х со стороны США в отношении Северной Кореи действовала доктрина «стратегического терпения», которая базировалась на представлении, что северокорейский режим обречен на крах по внутренним причинам, достаточно его поддавливать санкциями и изолировать. Однако ситуация в КНДР стабилизировалась, произошел частичный демонтаж социалистической системы, начался экономический рост, стабилизировалось и положение правителя КНДР Ким Чен Ына, напоминает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. Несмотря на изоляцию, Северная Корея с 2010-х начала делать успехи в оборонной промышленности, ракетные технологии начали экспортироваться в Иран и Пакистан, появились признаки того, что в стране может быть создана МБР, достигающая территории США. Все это привело к тому, что переосмысление политики в отношении КНДР начало меняться еще при Обаме и продолжается при новом президенте Трампе, говорит Кашин.

Методы давления

В Вашингтоне обсуждаются несколько способов оказания давления на Пхеньян: от чувствительного усиления санкций до военного удара, сообщило со ссылкой на американских чиновников агентство Reuters 13 апреля. Есть «большой набор возможностей, в том числе торговый карантин», сказал один из них Reuters. Однако применять этот карантин должен будет Китай — основной торгово-экономический партнер Северной Кореи. Таможенные данные показывают, что импорт угля в Китай из Северной Кореи сократился на 51,6% в первые три месяца этого года (по сравнению с таким же периодом 2016 года). Китай, пишет Reuters, приостановил выдачу разрешений на импорт угля 18 февраля. Вторая возможность — запретить экспорт в Северную Корею нефти. Эта мера будет наиболее болезненной и дестабилизирующей, говорят собеседники Reuters.

По данным Южной Кореи, Китай поставляет соседям около 500 тыс. т сырой нефти. «Прекратить поставки нефти на продолжительный период стало бы самым серьезным экономическим наказанием, на которое пошел бы Китай. Но крайне маловероятно, что Пекин предпримет такой шаг», — заявила Бонни Глейзер из Центра стратегических и международных исследований (США). В 2003 году Китай на три дня прекращал поставки нефти, однако причины этого не пояснял.

«Северная Корея ищет себе проблемы. Если Китай решит нам помочь, будет отлично. Если нет, мы решим проблему без них!» — пригрозил 11 апреля в Twitter президент США Дональд Трамп. 13 апреля Трамп в новом твите повторил эту установку. Применяет Вашингтон и военное давление. Трамп рассказал WSJ, что 11 апреля позвонил председателю КНР Си Цзиньпину и попросил довести до Ким Чен Ына, что у США есть не только авианосцы, но и атомные подводные лодки.

Одной из целей нанесения США удара 7 апреля по авиабазе в Сирии было продемонстрировать возможности и решительный настрой администрации Трампа, не исключает Кашин. Удар по авиабазе Шайрат накануне поездки Тиллерсона в Россию был предпринят для демонстрации того, на какие меры готова пойти администрация США в другом стратегически важном регионе, описывали реакцию на удар в российском МИДе близкие к ведомству собеседники газеты «Коммерсантъ».

Китай военные меры решительно отвергает. Ими ничего не решить, заявил 13 апреля министр иностранных дел Ван И. Удар США по Северной Корее по соображениям военного характера кажется нереальным, так как при любом сценарии США не способны обеспечить безопасность Японии и Южной Кореи в случае ответа со стороны Пхеньяна, объясняет Кашин.

Ситуация сейчас очень сложная, Пекин вынужден реагировать на шантаж со стороны США, что может привести к сближению их позиций, отмечает заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. Россия выступает за переговорное решение, но найти его крайне сложно, так как Пхеньян использует ядерное досье как способ самосохранения, чтобы отказаться от него, ему нужны многосторонние гарантии безопасности, которые пока стороны предоставить не могут. У России сейчас мало возможности влиять на ситуацию, указывает Толорая.