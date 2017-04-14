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Синоптики рассказали о погоде на Пасху

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  • 14.04.2017, 10:52
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Циклон, который придет на территорию Беларуси в выходные, принесет дождь, мокрый снег и ветер.

На следующей неделе тепла тоже ожидать не приходится. Об этом tut.by рассказали в Гидрометеоцентре.

В субботу погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. На большей части территории кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью -2, +4°С, днем от +4°С по северу до +11°С в южных районах страны.

В Минске ожидается кратковременный дождь. Утром слабый туман. Ветер западный 5−10 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура ночью 0, +2°С, днем +7, +9°С (ощущается, как 2−3°С).

В воскресенье, 16 апреля, погоду будет определять циклон, который будет смещаться через северные районы страны и принесет на большую часть республики осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром по северу страны сильные осадки, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. По северной половине местами образуется непродолжительный снежный покров до 5 см. В отдельных районах усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура ночью 0, +7°С, по северу при прояснениях до -3°С; днем +1, +8°С, по юго-востоку до +12°С.

В Минске прогнозируется кратковременный дождь, днем с мокрым снегом. Порывистый ветер. Температура ночью +3, +5°С, днем +4, +6°С (ощущается, как 1−2°С).

На следующей неделе существенного потепления ждать не приходится, сохранится холодная с осадками погода.


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