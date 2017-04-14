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Пенсионер из Могилева добился справедливого суда

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  • 14.04.2017, 11:22
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Владимир Пащенко
Фото: «Радыё Свабода»

Владимир Пащенко, который угрожал себя сжечь, добился наказания избивших его хулиганов.

Владимир Пащенко, 69-летний пенсионер из Могилева, угрозой самосожжения вынудил суд вынести наказание двум хулиганам, которые два года назад избили его.

Двух мужчин приговорили к «химии» и обязали выплатить потерпевшему 5 тысяч BYN компенсации морального вреда, передает «Белсат».

Владимир Пащенко считает, что хотя его обидчиков Иконникова и Сафонова и наказали, но сроки дали маловатые. Он намерен продолжать бороться за свои права.

Два года назад двое парней в подпитии проходили рядом с домом пенсионера. Один из них помочился на забор, что заметили хозяин и его сын.

«На наши замечания: мол, что вы тут делаете, как вам не стыдно и вообще нашли место — они повели себя агрессивно и пошли драться. Сначала на сына, а я свидетелем был. Сначала сына один ударил, потом второй. А я прыгнул: мол, чего вы двое на одного! — и стал между ними, чтобы конфликт предотвратить», — вспоминает пенсионер.

Однако вместо этого хулиганы набросились и на отца. Владимира избили настолько сильно, что сломали ему левое колено, а нападающий даже повредил свои кулаки о лицо пенсионера. В поисках правды пострадавший прошел все инстанции — до Верховного суда. В результате виновным признали только одного из нападавших, осудив его к трем годам «химии» и 30-ти миллионам неденоминированных рублей компенсации морального вреда. Пащенко это не устраивало: он требовал наказать и второго нападающего, который в деле проходил почему-то как свидетель.

Чтобы добиться внимания к своим требованиям, Владимир Пащенко выставил властям ультиматум: или они наконец накажут хулиганов, или в знак протеста он совершит акт самосожжения.


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