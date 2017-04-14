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Рональд и Дональд

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  • Виталий Портников, «Грани»
  • 14.04.2017, 11:44
Виталий Портников

Советские кремлевские старцы накликали на свою голову Рональда, современные кремлевские «гопники» - Дональда, а итог будет один и тот же.

«Эка Олимпиада Картеру-то биографию испортила!».

Эту фразу, случайно услышанную мной, тогда еще 13-летним школьником, на улице, я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Потому что это было первое яркое проявление политического идиотизма, с которым я столкнулся не по телевизору, а в реальности. Разговаривали двое взрослых - делились впечатлениями от президентских выборов в Соединенных Штатах, на которых действующий президент демократ Джимми Картер проиграл республиканцу Рональду Рейгану.

Картер был убежденным миротворцем, сейчас бы сказали - идеалистом, искренне пытавшимся договориться о продолжении разрядки с престарелым советским генсеком Леонидом Брежневым и окружавшими вождя маразматиками. Но советским людям он запомнился не этими попытками, а своей реакцией на советскую агрессию в Афганистане, выразившейся, в частности, в бойкоте московской Олимпиады.

Эти двое на улице искренне негодовали из-за того, что американский супостат по непонятным причинам испортил «их» Олимпийские игры, пытался наказать «хотят ли русские войны - спросите вы у тишины» за исполнение «интернационального долга». И получил по заслугам. Теперь у Соединенных Штатов будет вменяемый прагматичный президент, с которым Леонид Ильич со своей бандой договорится по гитлеровско-сталинским понятиям: это - мне, это - тебе.

Интересно - дожили эти двое до прошлого года? Радовались ли победе республиканского кандидата Дональда Трампа над демократической выдвиженкой Хиллари Клинтон? Говорили ли, что нелюбовь к Путину и неправильное поведение Обамы испортили Хиллари биографию? Что тот, кто ссорится с «хотят ли русские войны - спросите вы у тишины» и не понимает красоты исполнения интернационального долга в Украине или Сирии, обречен на поражение?

Обама по своим внешнеполитическим приоритетам был даже большим идеалистом, чем Картер, - и Клинтон, работавшая в его первой администрации государственным секретарем, вполне разделяла его подходы и была готова их профессионально реализовать. Вместо того чтобы жестко противодействовать Кремлю, уже устроившему войну в Грузии и не скрывавшему своих экспансионистских планов на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке, Обама и Клинтон затеяли с Путиным бессмысленную «перезагрузку», только убедившую российского правителя в его безнаказанности.

Путин должен был бы молиться на Обаму, как Брежнев должен был молиться на Картера, - но вместо этого в Кремле решили устроить в Соединенных Штатах свою чекистскую «Олимпиаду» и посодействовать поражению архитектора «перезагрузки» Клинтон на президентских выборах. Архитектор «перезагрузки» была списана в политический утиль - как несколько десятилетий назад был списан в утиль сторонник «разрядки» Картер, - а в Кремле вновь откупоривали шампанское - интересно, той же самой марки, которой отмечали победу Рейгана? Или тогда все же употребляли свое, советское?

Мальчишка, буквально открывший рот от услышанного на улице, я искренне не мог понять, как взрослые могут быть такими откровенными болванами. Я не так много знал о жизни в Соединенных Штатах, но даже простое посещение американской сельскохозяйственной выставки, устроенной тогда в Советском Союзе под патронажем президента Картера, демонстрировало цивилизационную дистанцию между США и СССР - десятилетия советского отставания от цивилизованного мира. Я не мог поверить, что взрослые люди считают, что американцы в своем выборе главы государства руководствуются какой-то там бойкотированной Олимпиадой и точкой зрения жителей нищей недоразвитой страны. Но ведь эти двое жили в закрытом мире, верили безальтернативному телевидению и родной партии и имели право на глупость.

Тем поразительнее, что такую же недальновидность проявили руководители оказавшейся в открытом мире страны, просто обязанные понимать, как на самом деле устроены Соединенные Штаты и чем президент-республиканец - даже самый внесистемный - отличается по внешнеполитическим подходам от президента-демократа. Советские кремлевские старцы накликали на свою голову Рональда, современные кремлевские «гопники» - Дональда, а итог будет один и тот же.

Виталий Портников, «Грани»


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