Водитель фуры пытался незаконно ввезти 20 тонн свинины в Беларусь 1 14.04.2017, 11:52

Сотрудники таможни изъяли товар.

Незаконный груз водитель фуры пытался ввезти из Польши в Беларусь через пункт пропуска Козловичи. В документах стоимость мяса составляла 38 тысяч рублей, но таможенники обнаружили документы с настоящей стоимостью - примерно в три раза выше.

20 тонн свинины было изъято на границе. Начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП, сообщили kp.by в ГТК Беларуси.

До этого сотрудники Гомельской таможни пресекли вывоз из Беларуси около 60 тонн картофеля без необходимых документов карантинного фитосанитарного контроля. Товар изъят, ведется административный процесс.