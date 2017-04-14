Собака побила необычный мировой рекорд 14.04.2017, 12:18

Животное из Канады стало новым мировым рекордсменом и попало в Книгу рекордов Гиннеса.

Чистокровный уиппет из Калгари (Канада) по кличке Тоби стал новым мировым рекордсменом и попал в Книгу рекордов Гиннеса, лопнув 100 воздушных шариков за 36,53 секунд, пишет 120.su.

Кристи Спрингс, владелица пса, рассказала, что в принципе никогда не думала о таких высоких целях для своего любимца, просто быстрое лопание шариков всегда было одним из главных талантов Тоби.

Когда женщина узнала о предыдущем рекордсмене, джек-рассел-терьере по кличке Твинки, который в 2016 году лопнул 100 шаров за 39,08 секунд, она поняла, что ее пес вполне может побить этот рекорд.

Правда, не обошлось без тренировок — Кристи заполняла воздушными шариками свой бассейн, и Тоби с удовольствием лопал их, попутно развлекая всех соседей.